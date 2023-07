Il mondo degli odiatori seriali scorre parallelo a quello dei social, dove il confine tra il commento di fronte a un caffè e le responsabilità che potrebbero arrivare dalla realtà pubblica è sempre più sottile. Oggi, mercoledì 19 luglio, Emma Marrone risponde a una hater che nelle scorse ore l’ha insultata per la sua forma fisica. Il body shaming, del resto, è una delle pratiche cui i leoni da tastiera ricorrono maggiormente, specialmente nascondendosi dietro profili fake per rendersi inattaccabili.

Emma Marrone risponde a una hater

Il commento di una hater nascosta dietro il nome “Claudia” punta contro l’aspetto fisico di Emma Marrone con queste parole: “Emma tra poco spacca il palco se continua così”, riferendosi al peso della cantante salentina, un aspetto spesso preso di mira dai detrattori dell’artista.

Emma Marrone, nelle storie Instagram, ha pubblicato lo screenshot del commento e ha replicato:

“Buongiorno dal medioevo. Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a ‘sta gente di me**a. Fai schifo, Claudia. Immensamente schifo“.

Un profilo fan di Emma Marrone interviene nella discussione per difendere la cantante: “Lungi da me attaccarmi ad aspetti personali, ma data la foto profilo non penso proprio lei possa commentare. Cordiali saluti”.

La guerra degli hater contro Emma Marrone

Emma Marrone è stata spesso bersaglio degli hater. Quando nel novembre 2022 si era pronunciata sul concepimento dei figli senza un uomo, qualcuno le aveva scritto: “Prova con un equino”.

Nel 2020 si era espressa sul tema delle donne, e nemmeno il suo pacifico commento era piaciuto agli hater. Una donna, ad esempio, aveva snocciolato l’ennesimo jolly del “pensa a fare la cantante“ e l’artista aveva risposto: “Sono fiera di non essere come te. Salvo in rarissimi casi, gli hater non controbattono: sganciano la loro bomba d’odio e si dileguano mentre ricevono i commenti contrariati dei sostenitori del personaggio in questione.

La loro missione è compiuta: far parlare di sé.