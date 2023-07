All’alba di mercoledì 19 luglio è morto Andrea Purgatori. La tragica notizia è stata data dai figli Edoardo, Ludovico e Victoria e confermata all’Ansa dallo studio legale Cau. Secondo le prime indiscrezioni il giornalista sarebbe stato stroncato da una malattia fulminante.

Giornalista, sceneggiatore e autore televisivo, da anni conduceva Atlantide su La7 e nell’ultimo periodo si era occupato della scomparsa di Emanuela Orlandi ospitando in studio il fratello Pietro. Andrea Purgatori aveva anche preso parte alla docuserie Netflix Vatican Girl, ma in tanti anni di carriera si era occupato di altre storie di cronaca nera.

Negli anni di collaborazione con il Corriere della Sera aveva lavorato a tanti reportage sul terrorismo sui più importanti cold case italiani. Memorabile è stato il suo impegno per la strage di Ustica del 1980. Nel suo format Atlantide aveva dedicato intere puntate alla strage di Piazza Fontana, al sequestro e il delitto Moro.

Alla passione per il giornalismo investigativo coniugava quella per il cinema e la televisione. Andrea Purgatori era docente di Sceneggiatura e aveva contribuito alla realizzazione di film come Fortapàsc e Il Giudice Ragazzino. I familiari lo ricordano come una “mente brillante”.

Andrea Purgatori aveva 70 anni. Tra i suoi impegni maggiormente riconosciuti e rimasti nella storia, si ricorda – come già detto – quello per la verità sulla strage di Ustica del 1980, quando il velivolo dell’Itavia diretto da Bologna a Palermo si inabissò. Purgatori si interessò con passione alle indagini, per questo convinse il registra Marco Risi a girare il film Il Muro Di Gomma basato proprio sulle sue esperienze.

Il film uscì nel 1991 ed è considerato tutt’oggi una delle ricostruzioni più fedeli sul caso Ustica, una storia avvolta ancora nel mistero. Amico di Corrado Guzzanti, nel 2006 partecipò al film satirico Fascisti Su Marte dove interpretò il ruolo di Fecchia.