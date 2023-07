Nuovo appuntamento con Delitti in Paradiso 12 su Rai2: in prima visione assoluta, stasera 19 luglio va in onda un episodio inedito della stagione, seguito da una replica dell’undicesima stagione. La serie è ambientata nella meravigliosa e paradisiaca isola caraibica di Saint Marie.

Nuove avventure attendono l’attore Ralf Little nei panni dell’ispettore Neville Parker, inviato dalla polizia inglese sull’isola. In questa stagione tra le onde del mare turchino e le dune di sabbia, la nostra squadra di investigatori è messa alla prova dalla risoluzione di casi via via sempre più complessi.

Nell’episodio 12×05 dal titolo La casa dei miracoli:

mentre il commissario Selwyn Patterson tenta con fatica di costruire un rapporto con sua figlia Andrina, che ha appena conosciuto, e Neville attende con ansia l’arrivo di Sophie per iniziare con lei una convivenza, durante una raccolta fondi a favore dei bambini abbandonati dell’isola, presso la Casa dei Miracoli si consuma uno strano delitto. Un ex ospite della casa, diventato un uomo ricco e famoso, viene trovato morto accoltellato. Molti elementi, a partire dal coltello usato per il delitto, sembrano non convincere. E a poco a poco, dal passato di alcune persone coinvolte nella storia, emergono dei risvolti interessanti in grado di fare piena luce sul caso.

A seguire un episodio in replica dell’undicesima stagione dal titolo Un amore malato. Una giovane cantante giunta sull’isola per ritrovare sé stessa e tentare di guarire dalle sue dipendenze, muore in seguito ad uno shock anafilattico causato dall’assunzione di aspirina, a cui la ragazza è allergica. Dopo una prima ipotesi di errore medico, si fa strada l’idea sempre più convincente di un omicidio. Nel frattempo, la vita di Neville è sconvolta dall’arrivo della sua a dir poco “irruente” sorella: Izzy.

Nel cast di Delitti in Paradiso 12: Don Warrington nel ruolo del commissario Selwyn Patterson; Élizabeth Bourgine è Catherine Bordey; Ralf Little è il detective Neville Parker; Tahj Miles è l’agente Marlon Pryce; Shantol Jackson è il sergente Naomi Thomas; e Ginny Holder nei panni dell’agente Darlene Curtis.

L’appuntamento con Delitti in Paradiso 12 è per stasera su Rai2 dalle 21:25.

