Ci siamo praticamente: questa volta la beta One UI 6.0 è davvero dietro l’angolo per i Samsung Galaxy S23. Ne è assolutamente convinto l’autorevole informatore Tarun Vats che porta con sé le prove dell’imminente rilascio proprio in queste ore, attraverso il suo profilo Twitter (cinguettio social al termine dell’articolo).

Che la finestra temporale per il primo rilascio della beta One UI 6.0 pubblica fosse quello dell’ultima parte di luglio era già risaputo. Poi tutti i recenti avvistamenti del device con a bordo il firmware di test hanno dato ulteriore conferma della situazione. Ora Tarun conferma che sui server è stato avvistato un nuovo pacchetto software con l’ultima interfaccia personalizzata Samsung e naturalmente Android 14. Il firmware è siglato come ZWGA e di solito questa specifica etichetta è associata al rilascio antecedente a quello finale per tutti gli utenti interessati. Potrebbe dunque essere davvero questioni di pochi giorni, anche solo poche ore prima che la distribuzione parta.

Di certo è una buona notizia l’imminente avvio della beta pubblica per la One UI 6.0 per il Samsung Galaxy S23. Il passaggio predisporrà poi l’adeguamento finale per tutti, ma c’è anche da dire che solo alcuni paesi saranno interessati dall’update. In particolar modo, l’Italia non dovrebbe essere prescelta per questo procedura, mentre in Corea del Sud e di certo negli Stati Uniti, In Germania e Regno Unito in tanti potranno cominciare a fare le prove con il nuovo firmware. Non resta che attendere la mossa finale e ufficiale di Samsung per l’importante update. Chi vorrà partecipare al programma di test lo farà naturalmente accettando anche qualche rischio. Il pacchetto sperimentale non sarà privo di bug, almeno in un primo momento, e di norma agli utenti saranno richiesti dei feedback precisi per raggiungere la migliore esperienza possibile con la fatica software.

