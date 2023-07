Oggi, il colosso di Seul ha rilasciato l’ultimo aggiornamento di sicurezza per la serie Samsung Galaxy S20. Ora, la società asiatica ha rilasciato l’upgrade anche per il Samsung Galaxy S20 FE (per entrambe le versioni LTE e 5G dello smartphone nei mercati di Asia, Europa e America Latina). La release corregge oltre 90 falle di sicurezza riscontrate nei telefoni e nei tablet Galaxy. Come riportato da “SamMobile“, Samsung potrebbe rilasciare presto l’aggiornamento in più Paesi.

L’ultimo aggiornamento software per la versione LTE del Samsung Galaxy S20 FE viene fornito con la versione firmware G780FXXSDFWG3. È disponibile in un bel po’ di Paesi, tra cui Afghanistan, Albania, Australia, Bolivia, Brasile, Cambogia, Paesi del Caucaso, Cile, Repubblica Ceca, Egitto, Germania, Grecia, Guatemala, Indonesia, Iraq, Irlanda, Italia, Kazakistan, Kenya, Libia, Malesia, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, Filippine, Portogallo, Romania, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Spagna, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Paesi Bassi, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Uruguay, Uzbekistan e Vietnam. Il nuovo upgrade per il Samsung Galaxy S20 FE 5G porta la versione del firmware G781BXXS7HWF3 ed è disponibile in Australia, Austria, Baltico, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malesia, paesi nordici, il Filippine, Polonia, Portogallo, Romania, Arabia Saudita, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Tailandia, Paesi Bassi, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito (il mercato italiano è sempre presente).

Se disponete di un Samsung Galaxy S20 FE o di un S20 FE 5G proveniente da uno dei Paesi sopra indicati, ora potete verificare la disponibilità del nuovo aggiornamento andando su “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa”. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

