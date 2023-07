Si conclude stasera Un Cuore Due Destini con la terza e ultima puntata. Dalla Francia, un intenso dramma (con sfumature thriller) sul tema dell’identità, che colloca al centro della storia la famiglia e l’amore.

Come si vive con il cuore di un’altra persona? E’ quello che si chiede Florence. Dopo l’intervento che le ha permesso di vivere grazie ad un trapianto di cuore, la donna sente una forte connessione con la sua donatrice, tanto che inizia le ricerche per sapere di più su di lei e scopre che si tratta di una giovane belga, deceduta in un misterioso incidente d’auto.

Stasera, 18 luglio, va in onda l’ultima puntata. Di seguito le anticipazioni.

Zoé, che ha conosciuto Jan alla festa, fugge con lui ad Anversa a casa del suo vecchio coinquilino che accetta di ospitarli a patto che Jan saldi il debito che ha con lui. Zoé, nell’appartamento, trova alcuni effetti personali di Ana e una lettera della madre biologica con l’indirizzo. Mentre Jan si allontana per trovare i soldi per il debito, il coinquilino tenta di molestare Zoé che scappa scordandosi il telefono e la borsa. Nel frattempo, anche Florence arriva ad Anversa in cerca di Zoé e chiede aiuto a Simon. Zoé, sola, in una città a lei sconosciuta, non sapendo a chi rivolgersi chiede aiuto a Julia Van Loon, la madre biologica di Ana…

Nel cast della miniserie troviamo: Claire Keim nei panni di Florence Arrieta; Piere-Francois Martin-Laval è Vincent Arrieta; Jessyrielle Massengo è Zoé Arrieta; Kevin Janssens è Simon; Lynn Van Royen è Ana.

Composta da un totale di sei episodi, Un Cuore Due Destini è andata in onda per la prima volta in Belgio su La Une dal 15 al 29 ottobre 2022, in Svizzera su RTS Un dal 20 novembre al 10 dicembre 2022 e in Francia su TF1 dall’8 al 15 dicembre 2022. La seconda stagione non ci sarà: la serie è infatti una miniserie autoconclusiva, che non ha avuto un seguito.

L’appuntamento con la terza e ultima puntata di Un Cuore Due Destini è per stasera alle 21:30 su Rai1.

Continua a leggere su optimagazine.com.