La Scogliera dei Misteri torna in replica su Rai1. La produzione francese, gran successo in patria, è andata in onda in Italia lo scorso anno e da stasera viene riproposta dalla rete ammiraglia.

La serie, il cui titolo originale è Jugée Coupable, è un crime intriso di mistero che ruota intorno a una giovane donna che si mette alla ricerca della verità sulla morte di sua madre.

Garance Thénault interpreta il doppio ruolo di Lola Brémont e sua madre, Manon Jouve, assassinata 25 anni prima degli eventi della serie; il suo è un crimine che ha lasciato un segno terribile nella regione e che continua a tormentare i suoi abitanti.

Lola Brémont è una ragazza di 26 anni che vive a Bordeaux dove si è trasferita dopo la morte della madre. Laureata in gestione alberghiera, Lola si reca in Bretagna per un colloquio di lavoro come assistente manager presso l’hotel Roches Blanches. Giunta lì, Lola riceve un messaggio anonimo che la invita a leggere il giornale locale dove vi è la notizia che rievoca la morte di Manon Jouve, trovata morta ai piedi delle scogliere di Port-Blanc proprio 25 anni fa. Lola è subito colpita dalla somiglianza fisica della donna con sua madre, e sospetta che Manon potrebbe essere proprio lei.

Nel cast de La Scogliera dei Misteri troviamo anche Gabrielle Lazure nel ruolo di Mireille Jouve, e Nicky Marbot nei panni di Jean-Michel Brémond, lo zio di Lola.

La serie francese è composta da 6 episodi dalla durata di 52 minuti circa ciascuno, che andranno in onda in replica a partire dal 18 luglio, ogni martedì sera.

Le riprese di Jugée Coupable sono state effettuate in piena pandemia nel corso del 2020, con i lavori durati all’incirca undici mesi, tra stop e slittamenti vari. In patria, la serie è stata vista da una media di 3,5 milioni di spettatori a episodio.

Continua a leggere su optimagazine.com.