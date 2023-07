L’ultimo leak dei Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 riguarda le custodie ufficiali per i due telefoni pieghevoli in arrivo. I case hanno alcune somiglianze, ma non sono del tutto simili tra i due modelli di telefono in arrivo. Ad esempio, la custodia del Samsung Galaxy Z Fold 5 ha una combinazione di colori bicolore, con una metà nera e l’altra metà trasparente. Al contrario, la custodia del Z Flip 5 è ​​trasparente tutt’intorno, ad eccezione della cornice nera rialzata che circonda lo schermo di copertura. Sembra anche che la custodia Z Flip 5 non circondi la fotocamera, mentre la custodia Z Fold 5 fornisce una protezione completa della fotocamera.

Come riportato da “SamMobile“, le custodie per i Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 ricordano la custodia Clear Gadget della serie Samsung Galaxy S23. Tuttavia, quest’ultima ha un supporto per le dita rettangolare anziché circolare, un elemento che può ruotare per trasformarsi in un cavalletto, sia in modalità verticale che orizzontale. È possibile che la custodia ad anello per i prossimi telefoni pieghevoli abbia un anello rotante da utilizzare come cavalletto. Ad ogni modo, ciò che rendeva unica la Clear Gadget Case per il Samsung Galaxy S23 erano i suoi accessori opzionali: il sistema intelligente ha permesso agli utenti di attaccare diversi gadget alla custodia, incluso un supporto per fotocamera (completo di pulsante di scatto).

Sfortunatamente, è difficile dire se questi involucri in silicone per i Samsng Galaxy Z Flip 5 e Fold 5 siano normali custodie ad anello o se abbiano caratteristiche simili alla custodia trasparente per gadget fornita per i Samsung Galaxy S23. Dovremmo scoprirlo abbastanza presto. Il colosso di Seul ospiterà l’evento di lancio in Corea il 26 luglio.

