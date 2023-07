Sembra proprio che Samsung sia quasi pronta a lanciare il suo Samsung Galaxy S23 FE. Dopo mesi di attesa e tante incertezze (dopo il mancato lancio del Samsung Galaxy S22 FE), continuano le apparizioni del telefono in svariati test per benchmark. Tra tutti gli indizi, il Galaxy S23 FE è stato individuato nel database di Geekbench nella sua versione con processore Exynos negli ultimi giorni, ma anche il modello Snapdragon è apparso la scorsa settimana. Notizia di queste ore è invece l’apparizione del telefono nella sua versione canadese e la comparsa ci regala degli utili elementi di riflessione.

Il Galaxy S23 FE per il mercato canadese sarebbe essere siglato come SM-S711W. La sua comparsa si deve sempre ad un database di Geekbench e la variante esaminata avrebbe a bordo il processore Snapdragon 8 Gen 1, come pure già segnalato per la variante americana (SM-S711U) dello stesso nuovo smartphone. Dalla scheda di analisi apprendiamo che il telefono avrebbe una RAM da 8 GB e l’aspetto più rilevante sarebbe il punteggio ottenuto dopo i test. 1.567 punti nel test single-core di Geekbench 6 e 3.746 punti nel test CPU multi-core sono particolarmente positivi e, a dire la verità, anche migliori di quelli del Samsung Galaxy S22 Plus dotato dello stesso chipset. Il lavoro svolto da Samsung sarebbe stato quello di garantire un device Fan Editione dalle ottime performance rispetto ad un top di gamma, seppur dell’anno scorso, magari grazie a delle ottimizzazioni hardware e software.

Visti i numerosi avvistamenti, per il lancio del Samsung Galaxy S23 FE non dovrebbe poi mancare molto e potremmo assistere ad una presentazione del telefono tra non molte settimane (ma non di certo all’evento Unpacked della del 26 luglio). Tra le specifiche hardware date per certe c’è uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz. Come spesso accade per i dispositivi Samsung, dovrebbe essere implementato un chip Exynos 2200 in Asia e in Europa e il processore Snapdragon 8 Gen 1 solo negli USA. Ancora, la fotocamera avrebbe un sensore principale da 50 MP, una unità ultrawide da 12 MP, un teleobiettivo da 8 MP. Il sensore anteriore per i selfie sarebbe da 32 MP e infine la batteria avrebbe un amperaggio pari a 4500 mAh.

