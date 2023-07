Tra le novità firmate Prime Video annunciate per la prossima stagione c’è l’atteso “No Activity-Niente da segnalare”, progetto comedy con la coppia comica Rocco Papaleo-Fabio Balsamo.

No Activity-Niente da segnalare è una serie TV prodotta da Amazon Studios e Groenlandia. Si tratta di un format ispirato all’australiano “No Activity” creato dalla Jungle Entertainment. La regia è affidata a Valerio Vestoso per tutti e segli gli episodi, che sono stati scritti in collaborazione da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti. Per averlo disponibile sulla piattaforma di streaming di Amazon bisogna aspettare il 2024.

No Activity-Niente da segnalare: Trama

Rocco Papaleo e Fabio Balsamo sono due criminali in attesa di un grosso carico. Sulle loro tracce ci sono i due poliziotti, Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi, pronti per un blitz e coglierli con le manji nel sacco. A supportare gli agenti Carla Fignoris ed Emanuela Fanelli, operatrici della centrale che aspettano per inviare il segnale per entrare in azione. Il carico è in ritardo, l’attesa si protrae per tutti i protagonisti in ballo, i quali sono costretti ad ammazzare il tempo. Ad un tratto però, un colpo di scena spezza la noia.

No Activity-Niente da segnalare: Cast

Oltre agli attori già citati il cast di No Activity-Niente da segnalare include nomi grossi della comicità e dello spettacolo italiano. Appariranno infatti Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, con Francesco Pannofino e con Diego Abatantuono.

