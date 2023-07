Il nuovo singolo di Britney Spears è Mind Your Business. La lolita del pop aveva già dispiegato le ali dopo il duetto con Elton John sulle note di Hold Me Closer, e a questo giro si affianca ad una altro gigante della musica internazionale. Insieme a lei c’è will.i.am, proprio il fondatore e produttore dei Black Eyed Peas. Per i due idoli del pop non è certo la prima volta: Britney Spears e il rapper avevano già unito le forze in Scream And Shout.

Il nuovo singolo di Britney Spears con will.i.am

Nelle ultime ore i due artisti hanno mandato in visibilio i fan, specialmente con l’annuncio di will.i.am che sui social ha scritto: “Questa estate farà molto caldo”, oltre a “you’re rockin’ with will.i.am and Britney Bit*h”. Per l’ascolto del brano mancano ormai pochissime ore.

L’incidente con Victor Wembanyama

Recentemente Britney Spears è finita nuovamente al centro delle cronache per aver raccontato una presunta aggressione da parte di un bodyguard del campione NBA Victor Wembanyama, che l’avrebbe schiaffeggiata per impedirle di avvicinarsi troppo allo sportivo. Il giorno dopo il tabloid TMZ ha pubblicato un video che dimostrava che le cose erano andate diversamente.

Il duetto con Elton John in Hold Me Closer

Dopo essersi incontrati alla 22esima edizione dell’Annual Elton John Aids Foundation Academy Awards Viewing Party, Elton John e Britney Spears hanno gettato le basi per una collaborazione: il risultato è Hold Me Closer, non proprio un inedito ma la fusione tra due grandi successi del cantautore britannico, Tiny Dancer e The One.

Il brano ha segnato il ritorno di Britney Spears alla musica dopo tanti anni di silenzio dovute alla conservatorship, una situazione che per molti anni ha minato le libertà personali della popstar e il suo rapporto con la musica e con il pubblico.