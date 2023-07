WhatsApp è in costante evoluzione per garantire agli utenti comunicazioni più fluide e semplici, con un occhio di riguardo sempre alla privacy. Per questo è possibile ritrovarsi con aggiornamenti praticamente ogni giorno e quest’oggi la novità più interessante riguarda la possibilità di messaggiare con gli sconosciuti. Precisiamo come si stia parlando di una funzione in arrivo contemporaneamente sia per gli utenti Android che per quelli che utilizzano un iPhone.

Come inviare messaggi WhatsApp agli sconosciuti: alcune indicazioni trapelate oggi in Italia

Insomma, qualche dritta in più per tutti, al di là dei trucchi WhatsApp condivisi in questi giorni. Qualcuno probabilmente l’avrà già ricevuta con l’ultimo aggiornamento, si sta infatti diffondendo su larga scala e l’obiettivo principale è quello di cercare altri utenti WhatsApp, i quali non sono salvati nella rubrica personale, digitando semplicemente il numero di telefono. Quante volte sarà capitato di dover chattare con un utente sconosciuto su WhatsApp per lavoro o per qualche altro motivo temporaneo, ma con il quale non si ha un rapporto di amicizia o di conoscenza profonda.

Ecco piuttosto che essere costretti a salvare il numero in rubrica con il nome, con questa nuova funzione di WhatsApp si potrà ricercare tale contatto in rubrica in modo del tutto automatico non appena si inserisce il suo numero di telefono nel campo di ricerca, invece quindi che il nome del contatto. Si potrà in questo modo iniziare la conversazione su WhatsApp in maniera più rapida anche con una persona sconosciuta di cui si possiede solo il numero. Dal punto di vista della privacy non cambia assolutamente nulla, tutto funziona in maniera normale.

Questa novità di WhatsApp si ritrova in fase di distribuzione automatica sia per utenti Android che iOS, probabile che in molti già l’abbiano a disposizione, ma non se ne sono ancora accorti. Secondo voi questa possibilità di messaggiare con gli sconosciuti su WhatsApp, senza quindi salvare il contatto in rubrica, è una pratica che può essere utile per le vostre conversazioni?

