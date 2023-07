Non ci sono ancora i presupposti per parlare di rilascio della beta ufficiale, ma i segnali di queste ore relativi al Samsung Galaxy S21 sono a dir poco evidenti. In attesa di una svolta sotto questo punto di vista, infatti, il produttore coreano pare aver avviato una volta per tutte i test relativi al rollout dell’aggiornamento con Android 14 e One UI 6.0. Dopo aver fatto il punto della situazione a proposito della patch di luglio con un altro articolo, dunque, dobbiamo concentrarci sul più atteso tra gli upgrade che gli utenti potranno toccare con mano nel corso del 2023. Sperando che i tecnici non accumulino ritardi sotto questo punto di vista.

Avviati i test per il Samsung Galaxy S21 con Android 14 e One UI 6.0: aggiornamento più vicino

Provando a scendere in dettagli, l’aggiornamento in questione potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. Secondo quanto riportato da SamMobile, infatti, ci sono conferme sul fatto che Samsung avrebbe avviato i test interni di One UI 6.0, come è stato reso noto di recente da @tarunvats33 su Twitter. In particolare, a detta della fonte pare siano state scoperte build di test interne sui server Samsung in India e nel Regno Unito, in attesa che il programma possa essere esteso su larga scala.

In termini pratici, Samsung sta testando il firmware basato su One UI 6.0 per il modello Plus, con un chiaro riferimento al nuovo firmware G996BXXU9FWG6, ma è chiaro che il discorso possa essere esteso anche ad altri prodotti a stretto giro. Il primo firmware Android 14 esiste per forza di cose anche per chi si ritrova con un Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21 Ultra. Diverso il discorso per il Samsung Galaxy S21 FE, per il quale nessuno si aspetta che riceva aggiornamenti beta di One UI 6.0.

Del resto, è stato escluso dal programma beta di One UI 5 l’anno scorso. Nei prossimi giorni saranno più chiari i discorsi sullo sviluppo software dei Samsung Galaxy S21.

Continua a leggere su optimagazine.com