Nome: Giorgia

Cognome: Pagliuca

Anno di nascita: 2000

Città: Torino

Piattaforme: Instagram

Categoria: Influencer

Chi è Giorgia Pagliuca

Giorgia Pagliuca è una giovane influencer che ha fatto della sostenibilità il suo marchio di fabbrica. Con quasi 40mila follower su Instagram, Giorgia si occupa di temi come l’ecofemminismo, la gastronomia sostenibile, la cura di sé e dell’ambiente. Nata a Torino nel 2000, Giorgia ha sempre avuto una passione per la natura e gli animali, tanto da trascorrere le sue estati sugli scogli a osservare granchi e gamberetti. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Torino, ha deciso di proseguire gli studi con un master in Scienze Gastronomiche presso l’Università di Pollenzo, dove vive attualmente.

Giorgia ha aperto il suo canale social tre anni fa, senza una strategia precisa, ma con la voglia di condividere le sue esperienze e le sue conoscenze con chi fosse interessato a seguire uno stile di vita più green. Tra blog e stories, Giorgia offre consigli pratici su come ridurre l’impatto ambientale delle proprie scelte quotidiane, dal cibo alla cosmesi, passando per la moda e il viaggio. Non solo: Giorgia si occupa anche di sensibilizzare il suo pubblico su tematiche sociali come l’uguaglianza di genere e i diritti umani, mostrando come il femminismo e la lotta al cambiamento climatico facciano parte della stessa strategia per un mondo più giusto ed equo.

I “consigli non richiesti”

Giorgia non si definisce una guru o una maestra, ma una “dispensatrice di consigli non richiesti”, sempre pronta a mettersi in discussione e ad apprendere cose nuove.

Tra le sue passioni ci sono le api, il vino, la lettura e i viaggi. Il suo sogno è quello di contribuire a salvare il pianeta e la nostra specie, consapevole che non c’è alternativa. Per questo motivo, Giorgia è considerata una delle green influencer più seguite e apprezzate del panorama italiano, capace di trasmettere con semplicità e simpatia il suo messaggio di speranza e cambiamento.

Nel 2022 ha pubblicato il libro Aggiustiamo Il Mondo.