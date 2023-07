C’è ansia in queste ore, soprattutto sui social, in merito alle voci su Biagio Antonacci morto, considerando il fatto che da ieri circola un post creato con il chiaro intendo di lasciarci pensare che il cantante sia passato a miglior vita. Dopo aver parlato di lui in contesti del tutto diversi, come potrete osservare dal nostro ultimo articolo a tema, è opportuno analizzare più nello specifico come abbia preso piede la fake news del giorno. A conti fatti, l’ennesima che in questo 2023 sta coinvolgendo personaggi famosi dati per morti senza alcun riscontro concreto tra le mani.

Ci sono timori per le voci su Biagio Antonacci morto, ma è solo una bufala che nasce dall’ennesimo malinteso

Come stanno le cose in questo scorcio iniziale di settimana? Il malinteso in questione trae origine dalla notizia che ha preso piede nei giorni scorsi, in merito alla scomparsa del rapper Walino. Quest’ultimo, all’anagrafe, risultava con cognome “Antonacci” ed è facile immaginare in quali modalità alcuni abbiano deciso di approfittarsene. Dunque, facendo girare il post con “Antonacci morto” è facile rendersi conto di come buona parte degli utenti abbia dato per scontato che fosse proprio al cantante il protagonista assoluto del triste annuncio.

Purtroppo la pratica del clickbait, mai come in questo periodo, appare inarrestabile e nessuno sa come placarla. Nonostante le numerose segnalazioni a Facebook, i gestori delle pagine continuano a portare avanti questo modus operandi, che a conti fatti finisce per ingannare sempre e comunque coloro che tendono a credere a tutto. Senza i dovuti approfondimenti.

Oggi, dunque, non possiamo fare altro che prendere atto di una nuova bufala, visto il volume di utenti che ha creduto a Biagio Antonacci morto nel corso delle ultime ore qui in Italia.

