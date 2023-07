Xiaomi ha da poco lanciato in India il tablet Pad 6. Tuttavia, la società aveva deciso di saltare il lancio dello Xiaomi Pad 6 Pro, ma di recente, oltre ad essere stato avvistato nell’elenco Bluetooth SIG (secondo cui il device disporrà di connettività Bluetooth 5.1), il prossimo Xiaomi Pad 6 Max è stato avvistato scoperto anche sul noto sito Web di certificazione 3C, con numero di modello 2307BPDCC, rivelando che integrerà una batteria con supporto alla tecnologia di ricarica rapida da 67W e che il suo lancio in Cina è molto vicino.

Stando a quanto riferito dall’elenco di certificazione 3C, il prossimo Xiaomi Pad 6 Max sarà dotato di un adattatore MDY-12-EF, con un’uscita regolare di 5VDC3A e un’uscita veloce di 5-20VDC 6.2-3.25A. Purtroppo, oltre a queste poche informazioni, non sono stati rivelati ulteriori dettagli tecnici. Ad ogni modo, il famoso tipster cinese ‘Digital Chat Station’ ha reso noto l’arrivo di un nuovo tablet top di gamma di Xiaomi con il nome di Pad 6 Pro con un display LCD da 12,4 pollici e con una risoluzione 2.5K. Certamente questo modello potrebbe anche essere in realtà il modello Max. DCS sostiene che si tratta di un dispositivo dotato di specifiche premium, con un display più grande, alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, con un modulo a doppia fotocamera circolare, una scocca in metallo e addirittura con supporto alla connettività 5G.

ARTICOLI CORRELATI

Per quanto riguarda la data di lancio, si prevede che il produttore cinese possa togliere i veli al nuovo device entro la fine del mese di luglio in corso o ad agosto. Ora come ora, non vi sono conferme circa queste indiscrezioni tecniche e sulle caratteristiche, ma è probabile che nei prossimi giorni sapremo di più sul prossimo Xiaomi Pad 6 Max ormai alle porte.

Continua a leggere su optimagazine.com