Su Geekbench si sono fatti vedere due prototipi del Samsung Galaxy S23 FE, uno con processore Exynos 2200 e l’altro con Snapdrgon 8 Gen. 1. La divisione canadese del colosso di Seul ha fatto anche di più, facendo emergere l’esistenza di entrambe le varianti, cosa che lascerebbe pensare ad un lancio del prodotto piuttosto vicino nel tempo. Le due versioni potrebbero essere destinate a mercati diversi: quello identificato con codice “SM-711B” ed equipaggiato con SoC Exynos 2200 da 2,8GHz sembrerebbe rivolgersi al mercato globale, mentre il secondo, con codice “SM-711U1” e Snapdragon 8 Gen. 1 da 3,0GHz, sarebbe destinato al mercato statunitense.

I benchmark indicano che quest’ultima versione come quella più lenta, anche se sappiamo quanto queste chiacchiere possano essere futili. Per quanto riguarda tutto il resto, sembrerebbero essere state confermate tutte le precedenti indiscrezioni, a partire dagli 8GB di RAM e dai tagli di storage da 128 e 256GB. Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da un sensore principale da 50MP, con lo schermo da 6.4 pollici Dynamic AMOLED da 120Hz, batteria da 4500mAh e supporto alla ricarica rapida a 25W.

Non sappiamo se il Samsung Galaxy S23 FE farà in tempo a debuttare per il prossimo evento Unpacked, che sarà comunque molto interessante dati i lanci dei tablet Samsung Tab S9, dei device pieghevoli Z Flip 5 e Z Fold 5 e del promettente Watch 6. In ogni caso, il device non dovrebbe essere troppo lontano, si tratta solo di aspettare un altro po’, anche perché ormai è quasi sicuro che non sia saltato, cosa che non era possibile dire fino a poco fa. D’altro canto, il Samsung Galaxy S23 FE potrebbe anche fare molto bene, bisogna semplicemente aspettare che arrivi, sperando al minor prezzo possibile.

