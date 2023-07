Cala di un bel po’ il prezzo su Amazon per l’iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna, dispositivo che può contare su uno sconto molto interessante che potrà far non poco capitolare gli utenti ancora indecisi se puntare o meno su tale device. Difficile trovare un’offerta di questo tipo per l’iPhone 13, anche se non parliamo dell’ultimo top di gamma di casa Apple, può essere un ottimo compromesso per chi vuole risparmiare ed avere tra le mani un dispositivo dell’azienda di Cupertino.

Assistiamo ad un nuovo calo del prezzo per iPhone 13 su Amazon: le offerte di oggi 17 luglio

Ulteriore promozione, insomma, rispetto a quella esaminata pochi giorni fa. Approfondendo tale offerta si nota come sia stato applicato uno sconto del 19% sul prezzo consigliato in precedenza da 939 euro, quello da listino, per arrivare alla cifra attuale di 763,37 euro. C’è un buon risparmio da tenere in considerazione e c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce, senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Nel giro di pochissimi giorni questo iPhone 13 arriverà nelle vostre case.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Grazie ad Amazon c’è poi anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis, ciò significa che la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e più utenti avranno modo di poter approfittare di tale offerta. Si tratta inoltre dell’Amazon’s choice di giornata, quindi anche lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche di questo iPhone 13, ecco che si può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e non bisogna sottovalutare il comparto fotografico.

Qui spazio ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Il processore è un A15 Bionic che garantisce prestazioni fulminee e non dimentichiamo la connettività 5G per download super veloci. Nonostante insomma sia per essere presentato l’iPhone 15, questo modello di iPhone 13 può essere ancora un ottimo acquisto da fare.