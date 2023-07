Parlare di attentato contro i Rolling Stones può sembrare assurdo, eppure la band di Mick Jagger fu bersaglio di un bombarolo che fece saltare in aria un ordigno piazzato sotto il furgone che trasportava la loro attrezzatura. Era il 17 luglio 1972 e gli Stones si trovavano a Montreal, Canada, e furono costretti a posticipare di 45 minuti l’inizio dell’esibizione.

Uno dei furgoni che trasportava la loro attrezzatura era saltato in aria. All’interno si trovavano gli amplificatori e altri dispositivi utili per il palco. La polizia canadese pensò ad un gesto degli attivisti separatisti francofoni, e gli anni ’70 non erano certo un periodo tranquillo in termini di sommosse, manifestazioni e terrorismo.

Il concerto rischiò di saltare, ma grazie al pronto intervento dei roadies in accordo con Air Canada, agli Stones furono inviati nuovi amplificatori che arrivarono in poco tempo. Nel frattempo, però, la polizia canadese si ritrovò con un’altra gatta da pelare: all’esterno del Forum una folla inferocita pretendeva di entrare senza biglietto. Il motivo era legato a una truffa: alcuni fan, infatti, avevano acquistato biglietti fasulli.

I responsabili della sicurezza vietarono loro l’ingresso e scoppiò la rivolta. Come ricorda Rockol, a proposito dell’attentato contro i Rolling Stones, il magazine Rolling Stone scrisse:

“Chiunque sia stato, è il bombarolo più scemo del mondo. Prima ha messo la bomba sotto alla rampa di carico invece che nel camion, e comunque era l’altro camion a contenere la maggior parte dell’attrezzatura che serviva”.

Gli Stones furono informati dell’attentato al mattino prima del concerto. Come riportava un articolo del New York Times, l’esplosione non aveva danneggiato soltanto il camion: la bomba aveva raggiunto anche na parete del Forum e aveva fatto saltare i vetri delle finestre degli appartamenti nelle immediate vicinanze. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito e nessuna grave conseguenza.