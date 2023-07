La questione delle linee verdi sugli schermi dei Samsung Galaxy tiene banco. In effetti, aumentano i casi di utenti interessati dal problema: in diversi casi, sullo schermo dei device più o meno recenti compaiono all’improvviso delle linee verdi o anche rosa, quasi sempre verticali. Si tratta di un’anomalia molto fastidiosa che mina la solita esperienza con gli smartphone e per la quale bisogna fare chiarezza per la questione garanzia.

In effetti, i casi più diffusi di linee verdi sugli schermi Galaxy si sono verificati sui Note 20 e sugli S20, dunque su telefoni con tecnologia Super Amoled per i display. Allo stesso tempo, tuttavia, anche altri dispositivi stanno cominciando a manifestare questo difetto. Negli ultimi tempi, è il caso dei Samsung Galaxy Z Fold 4 ma anche di qualche Samsung Galaxy S21. La problematica sembra ora essere meno di nicchia di quanto si pensasse in un primo momento e stupisce apprendere che non sempre l’intervento risolutivo è passato in garanzia per gli utenti finali.

Il sito SamMobile ha raccolto una serie di testimonianze di clienti che hanno ricevuto la sostituzione dello schermo a seguito della manifestazione del problema fin qui indicato, in particolare nel caso dei sopra citati Galaxy Note 20 e S20. La stessa cosa non sembra stia capitando a chi possiede un pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 4 e neanche per altri device. Eppure, data la natura improvvisa dei problemi non certo dipesi dal comportamento dei clienti, Samsung dovrebbe pensare di procedere semmai ad assicurare sempre la soluzione in garanzia del difetto. I casi delle linee verdi sugli schermi rischiano di alzare un gran polverone di cattiva reputazione nei confronti del brand. Solo l’intervento repentino e gratuito dell’assistenza potranno mettere a tacere il malcontento per un difetto palese e alquanto fastidioso, noto oramai da un po’ di tempo.

Continua a leggere su optimagazine.com