Le anticipazioni di My Home My Destiny, la nuova serie turca di Canale5 in onda nel pomeriggio da lunedì al venerdì alle 15:45. Le trame sono relative alla settimana che va dal 17 al 21 luglio 2023.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

Si comincia con le anticipazioni di My Home My Destiny del 17 luglio. Zeynep ha accettato la proposta di matrimonio di Mehdi, il quale si chiede il motivo che possa spingere una donna così bella e intelligente ad accettare di sposarlo. Tutta la famiglia va a casa di Sakine e Bayram per chiedere la mano di Zeynep e viene celebrata la cerimonia di fidanzamento. Sakine e Byram hanno ricevuto lo sfratto e sono disperati, ma Sultan ha parlato con Zeliha, la quale invita tutti a trasferirsi a casa propria dal giorno successivo.

Qui le anticipazioni di martedì 18 luglio. Sono in corso i preparativi per il matrimonio di Mehdi e Zeynep, ma la ragazza è molto incerta. Inoltre, alcuni parenti di Mehdi iniziano a sospettare di lei. Müjgan teme addirittura che possa allontanare Mehdi dalla sua famiglia. Nel frattempo, Nermin riceve un messaggio da Zeynep che la insospettisce al punto da chiedere l’intervento di Faruk. A pochi attimi dal grande evento, Zeynep, già con l’abito da sposa indosso, comunica a Mehdi di averci ripensato, ma alla fine la madre riesce a farla tornare sui suoi passi. Tuttavia, durante la cerimonia accade qualcosa in cui la ragazza scoprirà lati molto oscuri del passato, ma soprattutto del presente di Mehdi.

Mercoledì 19 luglio. Faruk è comparso a sorpresa al matrimonio e Mehdi chiede spiegazioni. Sakine prende l’iniziativa e gli dice che è il suo fratellastro. Zeynep si arrabbia molto, ma ormai il danno è fatto. La suocera, Zahine, e anche sua madre, Sakine, la esortano a essere una brava moglie, ubbidiente e dedita al marito e Zeynep non si aspettava sicuramente questo.

Giovedì 20 luglio. Il matrimonio di Zeynep e Mehdi divide la famiglia. La madre biologica, Sakira, cercherà in tutti i modi di convincere Zeynep che ha fatto la cosa giusta e che Mehdi è l’uomo giusto per lei. Ma Zeynep non è ancora del tutto convinta. Nell’andare a scuola per sostenere un esame incontrerà Mehdi che l’ha raggiunta per stare un po’ più di tempo con lei per capire qualcosa di più del suo carattere. Zeynep incontrerà anche Faruk, che l’ha raggiunta per avere spiegazioni sul perché è stato lasciato senza nessuna spiegazione.

Venerdì 21 luglio. Zeynep è molto confusa e vaga in strada. Sarà Mehdi a trovarla e riportarla a casa. Il matrimonio combinato non rende felice la ragazza. Medhi vuole incontrare la famiglia adottiva di sua moglie e scusarsi per tutto quello che è successo e all’incontro vuole che siano presenti tutti, compreso Faruk, che pensano sia il fratello adottivo di Zeynep. Il castello di bugie messo in piedi, anche mediante l’intervento della vera madre di Zeynep, reggerà o crollerà?

