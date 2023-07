Nome: Jane

Cognome: Birkin

Anno di nascita: 1946

Paese: Regno Unito/Francia

Categoria: musica, cinema

Chi era Jane Birkin

Nata a Londra nel 1946, Jane Birkin è stata una figura iconica degli anni ’60 e ’70, conosciuta per la sua bellezza androgina e la sua femminilità sensuale. La sua carriera iniziò come attrice teatrale a Londra durante l’epoca della swinging London, seguendo le orme di sua madre, Judy Campbell, famosa per le sue interpretazioni nei musical di Noël Coward.

La svolta nella carriera di Birkin arrivò con il film Blow-Up di Michelangelo Antonioni nel 1966, in cui comparve in una celebre scena in topless. Inoltre, Jane divenne famosa per la sua relazione con il cantante e musicista Serge Gainsbourg, con cui formò una delle coppie più celebri e trasgressive dell’epoca. La loro collaborazione musicale iniziò nel 1968 con l’album Jane Birkin – Serge Gainsbourg che includeva il controverso singolo Je T’Aime… Moi Non Plus. Nonostante le polemiche e i divieti, il brano divenne un grande successo internazionale.

Negli anni successivi, Jane Birkin continuò a lavorare come attrice in film francesi e internazionali, e la sua carriera musicale ebbe successo anche da solista. Dopo la separazione da Gainsbourg negli anni ’80, si legò al regista Jacques Doillon e si distinse per le sue interpretazioni in film diretti da importanti registi come Jean-Luc Godard e Agnès Varda. Birkin continuò a incidere album di successo e si esibì in concerti dal vivo.

Gli ultimi anni e la morte

Negli ultimi anni, Birkin si dedicò anche a cause sociali e umanitarie, sostenendo la liberazione della leader birmana Aung San Suu Kyi e lavorando come ambasciatrice di Amnesty International. Nel 2013, la tragica morte di sua figlia Kate Barry segnò un periodo difficile nella vita dell’attrice, che interruppe la sua carriera per un lungo periodo.

Jane Birkin è morta il 16 luglio 2023, all’età di 76 anni, nella sua casa a Parigi.