Il prezzo dell’iPhone 15 standard potrebbe essere una sorpresa, in senso positivo. Un informatore molto autorevole e noto al pubblico di Twitter come @TheGalox, ha rilasciato alcune informazioni puntuali sulla scheda tecnica del futuro melafonino, non tralasciando neanche alcuni particolari sul valore commerciale in dollari del successore dell’iPhone 14.

Partendo prima da quelle che saranno di certo le specifiche tecniche dell’iPhone 15 standard, possiamo dire che a bordo del dispositivo ci sarà il processore A16 Bionic, sarà garantita la presenza della Dynamic Island (prerogativa solo dei modelli Pro per gli iPhone 14) e ancora sarà messa a disposizione una batteria con maggiore amperaggio. Non ci sono neanche dubbi sull’introduzione della porta USB Type C sul device, in luogo della rinomata porta Lightning e infine, la fotocamera principale del telefono sarà da 48 MP.

Accantonati i dettagli tecnici, lo stesso informatore @TheGalox afferma che il prezzo dell’iPhone 15 standard sarà incluso tra i 799 dollari e 849 dollari. Non possiamo ipotizzare ancora il valore commerciali in euro (vista la mancata esatta conversione della spesa) ma fa piacere sapere che l’iPhone 14 di base del 2022 ha avuto già un prezzo di partenza più elevato, ossia 875 euro.

In pratica, chi si accontenterà (si fa per dire) del melafonino meno accessoriato di tutti in questo 2023 potrebbe affrontare una spesa inferiore rispetto a quanto previsto. C’è solo da capire se, nel mercato europeo, questo tipo di proiezione al ribasso trovi ulteriore conferma. Al lancio dei prossimi melafonini non manca poi così tanto. La presentazione di Apple avrà luogo di certo nella prima parte di settembre, con probabile keynote ufficiale il giorno 12 settembre. Il riferimento all’appuntamento specifico viene suggerito da alcuni indizi del passato ma attendiamo un responso uffiicale da parte dell’azienda di Cupertino, ormai prossimo.

