In questo articolo, tutte le info utili sul Festival di Sanremo 2024. La macchina Rai si è messa in moto subito e, in piena estate, sono ufficiali le date della nuova edizione della kermesse canora dedicata alla musica italiana.

Il Festival di Sanremo 2024 si articolerà in cinque serate, trasmesse su Rai Uno in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Le date sono quelle di 6, 7, 8, 9 e 10 febbraio 2024.

Il Festival di Sanremo resta dunque confermato nella prima settimana di febbraio e resta confermato nelle mani del direttore artistico Amadeus, anche conduttore della manifestazione canora. Sul fronte dei cantanti in gara, si iniziano ad avere informazioni più chiare dopo la pubblicazione del regolamento.

Sappiamo che i cantanti in gara saranno in tutto 26, inclusi i giovani. Confermata la gara unica, tra Big e Nuove Proposte.

I cantanti di Sanremo 2024

I cantanti di Sanremo 2024 saranno in tutto 26. Di questi, 23 saranno i Big selezionati da Amadeus sulla base della presentazione delle canzoni inedite. 3 saranno invece di diritto i vincitori di Sanremo Giovani 2023. I tre cantanti che emergeranno dalla finale della categoria delle Nuove Proposte andranno quindi automaticamente in gara a febbraio, nel Festival di Sanremo 2024. LEGGI ANCHE: Quando verranno annunciati i cantanti di Sanremo 2024?

Non è escluso che, all’ultimo minuto, Amadeus possa decidere di incrementare il numero di artisti in gara. Al momento il numero confermato è di 26 cantanti, tra solisti e gruppi.

L’annuncio dei cantanti di Sanremo 2024 si terrà invece nel mese di dicembre. Dal 1° al 20 dicembre 2023, Amadeus si collegherà in diretta con il tg1 delle ore 20.00 per svelare tutti i cantanti di Sanremo 2024 in gara.