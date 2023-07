Quando verranno annunciati i cantanti di Sanremo 2024? In tanti ce lo chiedete. Dopo la pubblicazione del regolamento ufficiale del Festival numero 74, si iniziano a delineare i dettagli sulla prossima edizione della kermesse canora dedicata alla musica italiana.

Tante le novità introdotte da Amadeus, confermato per l’ultimo anno nel ruolo di direttore artistico e presentatore. Ufficiali anche le date del Festival di Sanremo 2024 e il numero di artisti in gara.

I cantanti di Sanremo 2024 saranno in tutto 26. Di questi, 23 saranno i vincitori del circuito Sanremo Giovani, la cui finale è attesa su Rai1 a dicembre, in diretta dal Casinò di Sanremo. Gli altri 23 sono invece quelli selezionati da Amadeus, sulla base delle canzoni che raggiungeranno le sue mani. sarà lui ad ascoltarle tutte e a valutare le più meritevoli del palco del Teatro Ariston di Sanremo.

In tutto saranno 23 i Big in raga a Sanremo 2024, tra artisti solisti uomini e donne, gruppi e band. Nella selezione del cast, il direttore artistico potrà avvalersi di una commissione musicale, da lui scelta e presieduta.

Amadeus sceglierà i brani in gara secondo criteri che terranno conto della qualità e originalità delle canzoni, nonché dell’interpretazione e dei requisiti di contemporaneità, fama e valore riconosciuti degli Artisti interpreti/esecutori dei brani in questione. L’elenco verrà stilato a insindacabile giudizio di Amadeus che, successivamente, si occuperà dell’annuncio ufficiale.

L’annuncio ufficiale dei Big di Sanremo 2024 avverrà in diretta al tg1, come è ormai tradizione. A differenza degli scorsi anni, in cui il cast veniva comunicato in un’unica serata, stavolta Amadeus ha deciso di farci penare e svelerà i cantanti di Sanremo 2024 a più riprese.

Quando verranno annunciati i cantanti di Sanremo 2024, dunque? L’annuncio è atteso al tg1 a dicembre. Amadeus si collegherà in diretta con il telegiornale delle ore 20.00 dal 1° al 20 dicembre 2023 ogni sera.