Il 16 luglio 2007 certamente Jack White e la sodale Meg avrebbero rischiato il linciaggio feroce del pubblico, se non fosse stato per la ruota di scorta pronta a riabilitare la loro reputazione.

In un caldissimo pomeriggio a St. John’s sull’isola di Terranova, Canada, va in scena il concerto più breve dei The White Stripes. Proprio loro, quelli di Seven Nation Army. Tutto è già deciso. Jack White, durante la colazione, dice a Meg: “Suoniamo una sola nota oggi. Assicurati di stoppare il piatto della batteria. Quando lo colpisci, stoppalo subito così che duri un millisecondo“.

Jack e Meg trovano il pubblico in febbrile attesa. Lo show inizierà a tarda sera, ma il duo decide di allestire un secret show. Così i The White Stripes salgono sul palco prima del previsto. Jack imbraccia la sua chitarra baritono, Meg siede dietro le pelli. On sugli ampli, piede sui pedali. Meg fa un cenno e Jack si posiziona sulla nota C#. Un colpo di cassa, la nota di Jack, Meg stoppa subito il crash. Fine.

Una sola nota e lo show è finito. I due si avvicinano al microfono e Jack dice: “Ora abbiamo suonato ufficialmente in ogni provincia e territorio in Canada”. In realtà il vero show andrà in scena la sera stessa, altrimenti il duo avrebbe rischiato veramente di essere divorati dai fan comprensibilmente delusi.

Qualche tempo dopo Jack White tenterà di convincere il Guinness World Records per inserire la loro performance. Nel 2012 dirà che non c’è stato verso, ma qualche anno più tardi sarà proprio un portavoce a smentirlo: “In realtà hanno ricevuto il riconoscimento per il concerto più breve di sempre nel libro dei Guinness dei Primati del 2009“.

Un falso concerto, quasi uno scherzo, ma è stato un momento che oggi viene ricordato come un pezzo di storia.