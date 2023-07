Parola d’ordine: dieta. I palinsesti televisivi e le bacheche dei social hanno la dieta come argomento fisso. Non c’è programma televisivo d’attualità che non abbia un riferimento a qualche dieta. E la dieta è spesso e volentieri l’argomento di tendenza sui social.

L’estate rovente contribuisce a facilitare la produzione di servizi, articoli, post dedicati alla dieta. La prova costume è implacabile, il guardaroba giudice severo, la bilancia Cassazione inesorabile. Uomini e donne , giovanissimi ed anziani. Nessuno può sottrarsi, nessuno può restare estraneo alla dieta.

Lo schema dei talk show, da Porta a Porta a Zona Bianca passando per tutte le trasmissioni del mattino e del pomeriggio, è chiarissimo. Il conduttore organizza una conversazione sulla dieta con i seguenti personaggi: cattedratico dell’alimentazione, nutrizionista creativo inventore di una dieta stravagante, vip alle prese con la bilancia, influencer di contorno.

Bastano pochi minuti per rendere rovente la discussione sulla dieta nella quale non mancano mai frasi del tipo “io mangio tutto senza ingrassare”, “il grasso fa simpatia”.

I social invece puntano sul titolone ad effetto. La dieta della vip: scopri come ha perso cinque chili, il sempiterno sette chili in sette giorni, l’ineffabile dieta senza dieta.

La dieta scatena la fantasia in tutte le sue declinazioni: chetogenica, intermittente, detox, fruttariana, ipolipidica, mediterranea, nordica, del contadino, paleo. C’è persino chi sostiene che si possa dimagrire mangiando pizza e fast food ogni giorno. In questa sarabanda di medici ed imbonitori diventa impossibile capirci qualche cosa. Spesso si finisce per seguire la dieta del momento a portata di telecomando e mouse. L’estate 2023 è di sicuro quella del digiuno intermittente, ma non mancano all’appello anche pillole ed iniezioni miracolose.

Il giro d’affari è colossale. Gli interessi in ballo enormi. Il circo mediatico e social diffonde senza troppi scrupoli fake news che possono anche diventare devastanti per la salute delle persone alle prese con problemi alimentari. Sovrappeso ed obesità sono delle gravi malattie, i malati meritano rispetto e tutela. Non si gioca con la bilancia, mai.

