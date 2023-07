Finalmente sono giunte succulenti anticipazioni sulla One UI 6.0 a bordo dei Samsung Galaxy che riceveranno la nuova interfaccia insieme alla One UI 14. Grazie al leaker (abbastanza autorevole) noto su Twitter come Tarun Vats ora conosciamo ben 10 aspetti della prossima soluzione software. Questi ultimi, pur non essendo ancora ufficializzati, potrebbero senz’altro fare capolino sui telefoni supportati.

La prima cosa che la One UI 6.0 dovrebbe includere è una sostanziale modifica del design dell’interfaccia utente, tra schermate e icone a disposizione degli utenti. La soluzione dovrebbe poi garantire anche migliori prestazioni per tutte le funzioni dei telefoni attualizzati e una speciale funzione per la restrizione delle applicazioni obsolete. Ancora, una novità software molto interessante in arrivo sarebbe l’introduzione della connettività satellitare per chiamate di emergenza in zone non coperte da operatori mobili.

Le novità di della One UI 6.0 non finiscono qui. L’aggiornamento dell’interfaccia dovrebbe introdurre nuove gesture predittive e la funzione di seamless update: in pratica, sui telefoni Samsung Galaxy supportati sarà possibile procedere agli aggiornamenti mentre si continua ad utilizzare il telefono, senza alcuna interruzione. Anche la gestione delle app in background dovrebbe migliorare e dovrebbero essere introdotte una serie di opzioni per modificare e personalizzare al meglio la schermata di blocco.

L‘arrivo della One UI 6.0 (almeno nella sua prima beta pubblica) è atteso per questo mese di luglio. La sperimentazione sarà di certo destinata solo ad alcuni paesi, in una prima fase. Tra questi ci saranno la Corea del Sud, gli Stati Uniti e per l’Europa (molto probabilmente) solo la Germania e il Regno Unito. Non ci resta che attendere una manciata di giorni dunque per avere maggiori informazioni sulla prossima fatica software in programma per i Samsung Galaxy. Quest’ultima si accompagnerà alla più recente versione del sistema operativo Android 14 di Google.

