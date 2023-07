Nome: Wanda

Cognome: Nara Colosimo

Anno di nascita: 1986

Paese: Argentina

Piattaforme: Instagram

Categoria: Televisione e sport

Chi è Wanda Nara

Wanda Nara Colosimo, conosciuta anche soltanto come Wanda Nara, è una famosa showgirl argentina. Nata il 10 dicembre 1986 a Boulogne Sur Mer, la giovane artista ha raggiunto la celebrità grazie al suo talento e al suo carisma.

Figlia di Andrés Nara e Nora Colosimo, Wanda ha iniziato la sua carriera come showgirl in patria, esordendo sui palcoscenici argentini nel 2005 e nel 2006 con uno spettacolo comico chiamato Humor En Custodia. Nel corso degli anni ha partecipato a diversi programmi televisivi di successo, tra cui il talent-show Patinando Por Un Sueño nel 2007, ispirato al popolare format internazionale Dancing On Ice.

Nel 2011, Wanda Nara si è trasferita in Italia insieme al suo allora marito, il calciatore Maxi López, quando quest’ultimo è stato ingaggiato dal Catania. Durante la sua permanenza nel Belpaese, la talentuosa showgirl ha conquistato il pubblico italiano, partecipando a programmi come Bailando Por Un Sueño nel 2011, la versione argentina di Dancing With The Stars.

Oltre alla sua carriera televisiva, Wanda Nara ha anche avuto esperienze nel mondo del cinema e della letteratura. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo libro, intitolato Campione In Campo E Nella Vita, scritto in collaborazione con Paolo Fontanesi e pubblicato da Mondadori Electa. Nel 2018 ha affiancato Pierluigi Pardo come co-conduttrice nel popolare programma sportivo Tiki Taka – Il Calcio è Il Nostro Gioco.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Wanda Nara ha avuto un matrimonio con Maxi López dal quale sono nati tre figli. Tuttavia, la coppia ha deciso di divorziare nel 2013 a causa di tensioni mai risolte. Successivamente Wanda ha incontrato Mauro Icardi, calciatore argentino, con il quale si è sposata nel 2014. La coppia ha messo al mondo due figlie.