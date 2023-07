Chi sogna di avere suggerimenti e trucchi WhatsApp a portata di mano, magari in un unico posto, sarà presto accontentato. La versione Android beta 2.23.15.10 appena sbarcata sul Play Store ha messo in mostra una novità molto interessante proposta proprio dal servizio di messaggistica. Una chat ufficiale fornirà informazioni puntuali agli utenti, approfondimenti sugli update e consigli pratici sull’utilizzo di strumenti e funzioni.

Proprio i suggerimenti e i trucchi WhatsApp cominciano ad essere presentati (in maniera organica e puntuale) in una chat dedicata. Da parte degli utenti non c’è da fare molto: si riceve un messaggio dalla specifica conversazione, evidenziato nella pagina principale del servizio, al di sopra di qualsiasi altro contenuto. Accedendo alla sezione dunque, si procede alla lettura e consultazione di tutto quanto proposto. Si tratta di dettagli relativi agli ultimissimi aggiornamenti, i consigli più utili per mantenere sicuro il proprio account ma anche trucchi relativi a funzioni poco note, magari opzioni in grado di migliorare e non poco l’esperienza degli utenti finali.

Chi si adeguerà alla beta Android indicata ad inizio articolo avrà concrete possibiilità di ricevere molto presto il messaggio dalla chat ufficiale con trucchi WhatsApp. Se la novità dovesse tardare, niente paura. La distribuzione sarà lenta ma progressiva e tutti gli iscritti al programma sperimentale godranno dell’implementazione in tempi abbastanza brevi. Per gli utenti finali invece, il rilascio di questa opzione potrebbe tardare un po’ ma è di certo previsto. Lo stesso discorso vale anche per i possessori di iPhone. Non ci sono dubbi che tanti consigli e trucchi WhatsApp saranno a disposizione anche di chi avrà un dispositivo con sistema operativo iOS di Apple. Basterà solo attendere (forse) un po’ di più, visto che attualmente non abbiamo indizi relativi ad una sperimentazione in corso in questa direzione, ma le cose potrebbero presto cambiare.

