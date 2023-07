Nome: Michela

Cognome: Murgia

Anno di nascita: 1972

Città: Cabras

Categoria: Letteratura, attivismo, televisione

Chi è Michela Murgia

Michela Murgia, nata il 3 giugno 1972 a Cabras, in Sardegna, è una scrittrice di grande talento. Laureatasi presso l’Istituto Lorenzo Mossa di Oristano per gli studi tecnici e l’Istituto di Scienze Religiose della Diocesi di Oristano per gli studi teologici, ha consolidato la sua carriera nel mondo della letteratura.

ARTICOLI CORRELATI

Prima di diventare una scrittrice di successo, Michela Murgia è stata animatrice dell’Azione Cattolica e insegnante di religione. Ha anche svolto lavori diversi, tra cui venditrice di case in formula di multiproprietà, portiera notturna, dirigente amministrativa in una centrale termoelettrica e operatrice fiscale.

La sua carriera letteraria ha segnato un trionfo con numerosi romanzi che hanno conquistato il pubblico. Tra i suoi successi letterari più notevoli si trovano opere come Accabadora, Noi Siamo Tempesta e Stai Zitta, E Altre Nove Frasi Che Non Vogliamo Sentire Più. Michela Murgia ha dimostrato di avere un talento innato per toccare temi profondi e coinvolgenti nelle sue opere.

Ancora, Michela Murgia ha partecipato come opinionista in diversi programmi televisivi, tra cui Le Invasioni Barbariche, Quante Storie, Chakra e Ghost Hotel. Ha anche co-creato il podcast Morgana insieme a Chiara Tagliaferri, che narra la storia di uomini e donne fuori dagli schemi.

Vita privata e lotta contro il cancro

Nel 2020 Michela Murgia ha sposato Manuel Persico, ma il loro matrimonio è durato solo quattro anni, periodo in cui Michela ha ricevuto la diagnosi di un cancro.

La scrittrice ha combattuto contro la malattia dal 2014, quando ha affrontato un tumore al polmone. Nel 2023, Michela ha rivelato al Corriere della Sera di essere affetta da un carcinoma renale al quarto stadio.

Nel luglio 2023 Michela Murgia ha sposato Lorenzo Terenzi “in articulo mortis”. Una scelta obbligata e “controvoglia”, ha spiegato la scrittrice: “Se avessimo avuto un altro modo per garantirci i diritti a vicenda non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato”.

Il matrimonio in articulo mortis viene celebrato quando uno dei due coniugi si trova in gravi condizioni di salute che potrebbero condurlo alla morte.