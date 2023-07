Svelato ufficialmente il programma di Sanremo 2024, serata per serata. Cosa vedremo nelle 5 serate del Festival della Canzone Italiana? Sicuramente tanta musica con i 26 artisti in gara, dei quali 3 artisti saranno i giovani vincitori del Contest per le Nuove Proposte. Confermata, anche per il prossimo anno, la gara unica che quindi vedrà gareggiare 23 artisti Big + 3 artisti giovani.

Tante le novità introdotte da Amadeus, direttore artistico del Festival per l’ultimo anno nel 2024. Una novità importante riguarda le giurie, con l’addio alla giuria demoscopica a favore della giuria delle radio. Un’altra novità riguarda le canzoni da scegliere per la serata cover, il cui limite di pubblicazione è quello del 31 dicembre 2023.

Ma vediamo cosa accadrà al Festival, ossia il programma di Sanremo 2024, serata per serata, da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio.

Prima Serata (martedì 6 febbraio 2024)

Nella prima serata è prevista l’interpretazione-esecuzione delle 26 canzoni in gara da parte dei rispettivi 26 Artisti in gara. Ascolteremo quindi tutte le canzoni del Festival.

Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Verrà stilata una classifica delle 26 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni in classifica.

Seconda Serata (mercoledì 7 febbraio 2024)

Nella seconda serata è prevista l’interpretazione-esecuzione di 13 canzoni in gara da parte dei rispettivi 13 Artisti in gara. Ascolteremo quindi metà delle canzoni in gara al Festival.

Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio.



I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%.

Verrà stilata una classifica delle 13 canzoni/Artisti eseguite in Serata.

Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni nella classifica di Serata.

Terza Serata (giovedì 8 febbraio 2024)

Nella terza serata è prevista l’interpretazione-esecuzione delle altre 13 canzoni in gara da parte dei rispettivi altri 13 Artisti in gara.

Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio.

I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%.

Verrà stilata una classifica delle 13 canzoni/Artisti eseguite in Serata.

Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni nella classifica di Serate.

La media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti complessivamente nelle tre Serate determinerà poi una classifica generale delle 26 canzoni/Artisti in gara.

Quarta Serata (venerdì 9 febbraio 2024)

Nella quarta serata è prevista l’interpretazione–esecuzione, da parte di ognuno dei 26 Artisti in gara, di una Cover, scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano ed internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2023.



Gli Artisti – che potranno quindi nell’occasione anche cantare in lingua straniera e dovranno esibirsi insieme ad artisti (compresi tra questi anche “gruppi”) loro Ospiti di conclamata fama italiani o stranieri) – saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio.

I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%, e daranno luogo ad una classifica di Serata dei 26 Artisti.

Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni nella suddetta classifica di Serata.

L’Artista primo classificato potrà essere dichiarato vincitore della Serata.

La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti determinerà poi una nuova classifica generale delle 26 canzoni/Artisti in gara.

Quinta Serata (o “Serata Finale”, sabato 10 febbraio 2024)



Nella quinta serata è prevista l’interpretazione-esecuzione delle 26 canzoni in gara da parte dei rispettivi 26 Artisti.

Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto.

Verrà comunicata al pubblico la classifica generale delle 26 canzoni/Artisti determinatasi al termine della precedente Quarta Serata.

La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata attraverso il Televoto e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica generale delle 26 canzoni/Artisti

Verranno comunicati al pubblico le canzoni/Artisti alle prime 5 posizioni della nuova classifica generale e si procederà ad una nuova votazione dalla quale emergerà il vincitore di Sanremo 2024.