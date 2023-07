Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornano su Rai1 con lo show 20 Anni che siamo italiani. I due raccontano infatti i loro primi due decenni da italiani, ossia da quando Gigi D’Alessio ha conquistato il pubblico a Sanremo e da quando Vanessa Incontrada raggiunse l’Italia per non lasciarla più.

Gigi D’Alessio convinse il pubblico nostrano, che a lui si affidò completamente rendendolo uno dei cantanti italiani più seguiti. Lui, che fino a quel momento si era concentrato sul territorio partenopeo, in quel momento ha raggiunto anche un pubblico diverso da quello campano.

Vanessa Incontrada ha invece raggiunto l’Italia per una carriera nel mondo televisivo, diventando subito un volto familiare e popolare nel nostro Paese. Un anniversario particolare per entrambi il cui racconto di questi primi 20 anni di italianità sarà al centro delle serate-evento in compagnia di una grande orchestra e un nutrito cast di ospiti.

Nel corso delle serate si alterneranno testimonianze per riflettere insieme su come siano cambiate le usanze, i modi di fare e i gusti degli italiani in questi ultimi vent’anni. Non mancheranno momenti celebrativi e di riflessione ma a fare da padrona sarà sempre un’atmosfera leggera e divertente in perfetto stile della prima serata del sabato, che raccoglie dinanzi alla TV un pubblico vario e variegato con il solo obiettivo di fruire di un po’ di sano intrattenimento.

Lo show è in replica ed è stato trasmesso su Rai1 per la prima volta nel 2019. Non si tratta quindi di puntate nuove. Come tradizione vuole, nei mesi estivi la Rai attinge da suo sconfinato repertorio per riproporre al pubblico a casa il meglio della sua programmazione passata.

Tra gli ospiti di 20 Anni che siamo italiani: Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Laura Chiatti, Claudio Amendola, Amadeus, Giorgio Panariello, Raphael Gualazzi, Umberto Tozzi, Raf, Mika, Marco Giallini, Sergio Cammariere, Morgan e Luchè.