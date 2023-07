SI preannuncia una seconda parte di luglio rovente per il Samsung Galaxy S23. Già era noto che per i top di gamma del 2023 questo momento sarebbe stato decisivo per l’arrivo in prima beta dell’interfaccia One UI 6.0 ma anche dell’aggiornamento Android 14: proprio in questa direzione, va un altro inconfutabile segnale software delle ultime ore. Contemporaneamente poi c’è una sorpresa: sarebbe pronto anche un firmware aggiuntivo per i top di gamma, non solo l’ennessima patch di sicurezza.

A che punto siamo con Android 14 e la One UI 6.0 su Samsung Galaxy S23? Una nuova versione di test con firmware S918NKSU2ZWG6 è stata individuata sui server coreani di Samsung. Si tratta di un chiaro segnale della prossima distribuzione del primo aggiornamento sperimentale pubblico per i telefoni. Entro la fine del mese di luglio, magari nel corso dell’evento Unpacked del giorno 26 in cui verranno presentati i nuovi pieghevoli ma non solo, ci potrebbe essere spazio anche per l’annuncio tanto atteso: il via al rilascio della beta appunto per le ammiraglie, almeno in Sud Corea, di certo pure negli Stati Uniti e ancora in alcune nazioni europee che potrebbero essere la Germania e il Regno Unito.

Oltre alle novità Android 14 e One UI 6.0 per i Samsung Galaxy S23 c’è dell’altro. Un ulteriore firmware siglato con numero di build “AWG5”.è stato scovato sempre sui server coreani. Si tratterebbe di una soluzione successiva al pacchetto “AWF5” che ha portato con se tante novità per la fotocamera nel mese di giugno. Ci sarebbe dunque un nuovo update migliorativo, e non solo una patch di sicurezza, pronto a sbarcare sui telefoni. L’ipotesi è che questo tipo di rilascio possa fare capolino molto presto, entro la fine del mese e contribuire ad un’esperienza ancora migliore con i modelli. Tutti i dettagli sono per ora top secret ma non mancheranno di essere svelati, non appena noti.

Continua a leggere su optimagazine.com