Diciamo “tragica” non solo perché non c’è dipartita che non lo sia: la morte della madre di John Lennon è stata una fatalità di cui il futuro Beatles porterà per sempre i segni.

Il 15 luglio 1958 il giovane John militava ancora nei Quarrymen, l’embrione dal quale poco tempo dopo sarebbero nati i Fab Four. Quella sera Julia Stanley, madre di John Lennon, stava attraversando Menlove Avenue, a Liverpool, per prendere l’autobus che l’avrebbe condotta a Penny Lane. La storia del futuro cantautore e sua madre era particolare: quando John aveva solo 5 anni, sua zia Mimi lo prese con sé nella sua casa del quartiere di Woolton.

Il motivo era semplice: le inadempienze di Julia non facevano bene all’educazione e alla crescita di John, per questo Mimi decise di prendersene cura. Quando John compì 16 anni riallacciò i rapporti con sua madre, che gli diede le prime lezioni di musica. Un piccolo mondo che si ricostruiva, non senza tensioni, ma nel quale John ritrovò senz’altro un migliore equilibro: da una parte la severa zia Mimi, dall’altra la scanzonata madre. Fu proprio da Julia che John si convinse a diventare un artista.

Il 15 luglio 1958, mentre Julia attraversava Menlove Avenue, una Standard Vanguard che viaggiava a 40 km/h la travolse in pieno. Al volante c’era Eric Clague, poliziotto fuori servizio, ubriaco. A proposito di quella tragica fatalità, Lennon disse:

“Ho perso mia madre due volte. Una volta da bambino a cinque anni e poi ancora a diciassette. Mi diede molta, molta amarezza. Avevo appena iniziato a ristabilire una relazione con lei quando fu uccisa”.

Alla madre John Lennon avrebbe dedicato i brani Mother e Julia, e fino al suo ultimo respiro pensò a lei e quel momento in cui il destino la strappò via dalla sua vita.