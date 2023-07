Ritorna una truffa già nota in questa estate, quella relativa all’SMS POPSO; nel corso della scorsa primavera, lo specifico raggiro aveva fatto capolino sui telefoni degli italiani e lo stesso sta accadendo in questi giorni roventi di luglio. Ancora una volta, si fa riferimento ad un accesso anomalo avvenuto sull’app Scrigno e dunque si invitano le vittime di turno a verificare la loro utenza di home banking.

La sigla POPSO sta per Banca Popolare di Sondrio. Dunque la comunicazione sembrerebbe giungere dall’autorevole istituto bancario. Così non è affatto: piuttosto, dei cybercriminali hanno pensato ad una comunicazione dal tono allarmistico per mandare nel panico i destinatari. In effetti, il rischio millantato che qualcuno abbia effettuato un accesso non autorizzato sull’app Scrigno semina qualche dubbio e in molti sono tentati dal verificare la situazione sul collegamento preposto.

Il finto accesso anomalo viene segnalato da città non italiane, nella fattispecie in quest’ultimo caso da Madrid. Il riferimento porta dunque il destinatario dell’ultimo SMS POPSO a visitare il link presente nel messaggio. Questo traghetterà l’ignara vittima verso il finto portale della Banca Popolare di Sondrio, invitandolo ad accedere all’area riservata con le proprie credenziali. La truffa si compie in questo modo: i dati sensibili degli utenti verrannoraccolti per essere poi utilizzati per operazioni non autorizzate, dunque anche per ammanchi su conti di portata più o meno vistosa.

Ancora una volta dunque, è giusto riconoscere la pericolosità del nuovo SMS POPSO per evitare di cadere nella trappola magistralmente orchestrata. La truffa potrebbe ancora sbarcare sui telefoni via messaggio in futuro e i rischi saranno sempre gli stessi, ossia quelli evidenziati. Nel caso in cui qualche utente sia già incappato nel raggiro, quest’ultimo farà bene a contattare la sua banca e valutare le giuste operazioni di protezione delle proprie finanze, a partire dalla modifica dei dati di accesso al proprio home banking.

