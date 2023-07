La sesta puntata de La Ragazza e L’Ufficiale andrà in onda stasera 14 luglio. Su Canale5 un nuovo appuntamento, come sempre composto da tre episodi.

La storia ruota intorno all’intenso e travagliato amore tra Kurt Seyit, figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea, e Sura, figlia più giovane di una nobile famiglia russa. I due si incontrano e si innamorano perdutamente, a prima vista, ad una festa. Ma la storia d’amore tra Seyit e Sura vivrà molti tormenti: verrà ostacolata dalle famiglie fino allo scoppio della prima guerra mondiale durante la quale Kurt sarà chiamato a combattere e verrà anche dato per morto in battaglia.

Di seguito le anticipazioni di stasera.

Nel primo, il numero 1×16:

Sura e Seyit, finalmente, riescono a trovare un albergo dove alloggiare e tutto sembra finalmente andare per il verso giusto. Ma la serenità dura poco: i soldati si trovano ad Istanbul e una sera uno di loro tenta di violentare una ragazza nell’albergo in cui alloggia Seyit. Quest’ultimo riesce ad uccidere il soldato, anche grazie all’aiuto di Ali, il padre della ragazza..

A seguire, l’episodio 1×17:

Nonostante il caso dell’omicidio del soldato britannico fosse ormai chiuso, la polizia militare inglese si presenta in albergo per arrestarne il proprietario, Yahya. Seyit riesce, muovendosi nell’ombra, a farlo scagionare il mattino successivo, e in occasione della sua scarcerazione fa la conoscenza del tenente Billy, che si presenta come il nipote di Yahya.

La serata si conclude con l’episodio 1×18:

Durante la festa di compleanno del Tenente Billy, Seyit, Ali e Yahya, con l’aiuto di Galip, riescono a far uscire dall’albergo, di nascosto, il carico di armi che avevano occultato all’interno della struttura. Il loro piano sembra andare a gonfie vele, e adesso, devono solo aspettare di ricevere buone notizie da Galip. Le ore però passano, e del ragazzo non si ha alcuna traccia..

L’appuntamento con la quinta puntata de La Ragazza e L’Ufficiale è per stasera su Canale 5 dalle ore 21:35.

