Uno degli elementi di cui qualsiasi imbarcazione deve necessariamente essere provvista è la passerelle barche, indispensabile per salire e scendere, è paragonabile al ponte levatoio di un castello, infatti riveste un ruolo fondamentale anche per limitare l’accesso: la barca costituisce una proprietà privata, è imperativo tutelarla da intrusi indiscreti o malintenzionati.

Nell’immaginario collettivo quando si citano le passerelle emerge l’immagine di una passerella parallela alla nave, che un tempo era ampiamente utilizzata e che è stata immortalata in numerose fotografie d’epoca. Questo tipo di passerella, ormai in disuso, rappresentava l’emigrazione, la sconfitta e la speranza di una vita diversa.

Al giorno d’oggi, tale genere di passerella non viene più impiegato neanche nelle imbarcazioni più grandi. È stato adottato un approccio diverso: passerelle trasversali, adatte alle navi di dimensioni medio-piccole, oppure moderne torri d’imbarco con sistemi di collegamento simili a soffietti, che richiamano le strutture presenti nei terminal aeroportuali. Nei casi delle navi traghetto, è possibile salire a bordo direttamente con l’automobile.

In tempi moderni, anche una semplice passerella ha subito una trasformazione radicale diventando un oggetto ad alta tecnologia. Oggi è comune trovarne versioni automatiche, motorizzate e retrattili, dotate di corrimano a compasso che si aprono automaticamente quando la passerella viene estratta dal vano di poppa.

Passerelle e sicurezza

La sicurezza e l’attenzione dedicata alla scelta della passerella sono fondamentali, tanto quanto una password per accedere al computer o il PIN dello smartphone.

Il mercato offre una vasta gamma di passerelle, dalle menzionate versioni automatiche ed estensibili, realizzate rigorosamente in acciaio inossidabile, alle leggere passerelle in vetroresina o addirittura in carbonio. Esistono modelli in un’unica sezione o pieghevoli, che possono essere facilmente riposti nel vano di poppa o nel pozzetto. Tuttavia, come sempre sottolineo, non esiste una passerella perfetta per tutte le imbarcazioni.

Prima di tutto, è importante considerare lo spazio disponibile e la tipologia di barca a vela che si possiede, poiché in questo contesto si ha meno spazio e una maggiore necessità di movimento.

Un altro fattore da tenere in considerazione è l’età del proprietario e degli ospiti. Una persona anziana avrà meno agilità e reattività di un ventenne, quindi sarà necessario un robusto corrimano, che potrebbe non essere presente nelle passerelle più essenziali.

Un altro aspetto da considerare è se si naviga da soli o in compagnia, poiché maneggiare una passerella può riservare delle sorprese.

Dove acquistare la passerella per la barca?

Opacmare produce passerelle per barche e scalette per yacht, offrendo soluzioni avanzate di apertura e chiusura automatica, sia elettriche che idrauliche. L’impegno e la dedizione nell’offrire prodotti robusti e performanti ci permettono di realizzare passerelle con movimenti oleodinamici, rotanti o regolabili, oltre a scalini autolivellanti su misura. Le scalette e le passerelle per barche costituiscono elementi essenziali per garantire la sicurezza dei passeggeri durante le operazioni di imbarco, motivo per cui proponiamo modelli innovativi che assicurano praticità e facilità d’uso.

Le passerelle d’imbarco e le scalette per yacht vengono realizzate con materiali di alta qualità e presentano un design moderno e accattivante. Opacmare pone particolare attenzione alla sicurezza dei propri prodotti e offre accessori personalizzati per barche, come scale da bagno, gradini, candelieri e passerelle su misura.

