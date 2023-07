Il colosso di Seul ha iniziato a distribuire l’aggiornamento della sicurezza di luglio 2023 ai suoi telefoni e tablet circa tre settimane fa. Ora, l’upgrade ha iniziato a raggiungere il Samsung Galaxy S21 FE (un device che sa ancora il fatto suo).

Come riportato da “SamMobile“, l’ultimo aggiornamento software per il dispositivo porta la versione firmware G990EXXS7EWG1. È in fase di lancio in India ed introduce la patch di sicurezza di luglio 2023, che corregge oltre 90 falle di sicurezza riscontrate nella versione precedente del software. Si tratta di un aggiornamento dal peso di 256MB, che non include miglioramenti delle prestazioni o aggiunte di funzionalità. Potrebbe trattarsi dell’ultimo upgrade minore prima del rilascio della One UI 5.1.1. Se possedete un Samsung Galaxy S21 FE importato dall’India o vivete lì, ora potete controllare la disponibilità dell’aggiornamento seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di procedere all’installazione solo se la percentuale di carica residua sia superiore al 50% e di effettuare prima un backup dei vostri dati da ripristinare in caso di bisogno (altrimenti perdereste tutto in maniera irreversibile).

Il colosso di Seul ha lanciato il Samsung Galaxy S21 FE all’inizio del 2022 con Android 12 a bordo. Il telefono di fascia alta a prezzi accessibili ha ricevuto poi l’aggiornamento alla One UI 5.0 basato su Android 13 alla fine dello scorso anno e la One UI 5.1 all’inizio di quest’anno. Il device otterrà la One UI 6.0 basata su Android 14 entro la fine dell’anno, portando nuove importanti funzionalità di cui vi parleremo meglio quando sarà il momento. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

