Ci sono nuove interessanti indicazioni che possiamo prendere in esame questa mattina a proposito delle emoji WhatsApp in arrivo nel 2024, considerando il fatto che il prossimo anno le principali chat di messaggistica potranno usufruire di novità venute a galla già in queste ore. Vediamo come stanno le cose, dopo il nostro ultimo aggiornamento a tema, considerando il fatto che gli sviluppatori spesso e volentieri si muovono con grande anticipo sotto questo punto di vista. Insomma, ci sono tanti fattori che dobbiamo valutare in un contesto di questo tipo qui in Italia.

Attenzione alle nuove emoji WhatsApp nel 2024: dettagli sul significato e prime immagini trapelate in queste ore

Sostanzialmente, le informazioni di oggi 14 luglio consentono non solo di avere un primo approccio visivo alle nuove emoji WhatsApp in uscita nel 2024, ma anche di focalizzarsi sul significato delle faccine che in futuro andremo a selezionare durante le chat con altri utenti. Provando a scendere in dettagli, tra le novità dovremmo trovare scuotimento della testa in verticale, scuotimento della testa in orizzontale, lime, fenice, catena spezzata, fungo marrone, sagome familiari ed emoji di carattere “direzionale” con più tonalità della pelle.

Particolare attenzione proprio a quest’ultimo punto, considerando il fatto che i caratteri potrebbero essere inclusi nel tanto atteso corso delle Emoji 15.1 che l’Unicode Consortium approverà questo settembre. Si tratta di faccine che sono state proposte e sono allo studio, ma molte emoji già in questa fase risultano approvate e diventeranno a stretto giro versioni emoji ufficiali. Emojipedia ha creato disegni di esempio per le soluzioni fin qui proposte, quindi quelle trapelate finora non sono necessariamente le versioni che verranno utilizzate su iPhone, iPad e Mac.

Staremo a vedere se verranno a galla ulteriori novità sulle emoji WhatsApp del 2024 e sul relativi significato.

