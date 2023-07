Il ritorno delle batterie rimovibili sui telefoni di qualsiasi brand ma anche sui tablet e altri dispositivi elettronici sarà realtà nel futuro. L’Unione Europea era impegnata da tempo nel raggiungimento di questo obiettivo e, in queste ore, ha rilasciato un regolamento che non lasci scampo ai produttori che dovranno adeguarsi a quanto in realtà accadeva già in passato.

Alzi la mano chi, tra i primi possessori di telefoni mobili, non abbia rimosso la batteria del suo dispositivo (magari per sbloccarlo o raffreddarlo). La pratica era molto comune e semplice per gli utenti finali ai tempi dei cellulari e dei primissimi smartphone. Poi per questioni tecniche, di design e molto altro ancora si è provveduto a negare questa possibilità, almeno fino ad ora. In effetti, l’Unione Europea ha appena stabilito che entro il 2027 i produttori di dispositivi che commercializzano in Europa dovranno garantire ai loro clienti l’opzione di rimozione della preziosa componente del loro telefono.

L’UE è andata nel dettaglio chiarendo anche le modalità con le quali le batterie rimovibili dovranno essere raggiunte. Da parte dell’utente, l’apertura della scocca posteriore di uno smartphone (ad esempio) e la presa dell’unità dovrà avvenire a mani libere o con l’utilizzo di strumentazioni molto comuni. Al massimo, dovrà essere lo stesso produttore di quel dispositivo a fornire, all’interno del pacco del device, qualcosa in grado di aiutare l’operazione. Quest’ultimo aiuto dovrà essere garantito in forma gratuita, senza alcun ulteriore aggravio.

appleIl regolamento investe tutti i brand operanti sul mercato europeo e di certo avrà delle ricadute anche a livello globale. Non c’è dubbio che la decisione sia stata presa per favorire i clienti finali, garantirgli maggiore autonomia di intervento sui loro telefoni, senza la necessità di ricorrere a centri specializzati, affrontando anche determinate spese aggiuntive. In effetti, le batterie nuove di ricambio potranno essere facilmente sostituite da chiunque proprio dal prossimo 2027, senza particolari competenze tecniche.

