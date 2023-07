L’app Booking è di certo un must have sugli smartphone per accaniti viaggiatori o comunque, durante l’attuale periodo vacanziero. Per prenotare alberghi e e B&B, ma anche semplici appartamenti o ancora per scegliere un volo o noleggiare una macchina: i servizi offerti sono moltissimi, per non lasciare nulla al caso durante le ferie estive o in qualsiasi altro momento dell’anno.

Funzionamento

L’app Booking è molto popolare sia sul Play Store per i dispositivi Android che su App Store Apple per gli iPhone e gli iPad. Dopo l’installazione, l’autenticazione nel servizio può avvenire anche tramite profilo Google o Apple, ma naturalmente anche con registrazione dedicata. L’applicazione è il tool per dispositivi mobili associato al noto sito Booking.com e, in riferimento alle sistemazioni e gli alloggi, può vantare un database di ben 27 milioni di strutture in tutto il mondo, tra hotel, case vacanze, appartamenti.

Inutile negare come la versione principale e più utilizzata dell’app Booking sia quella di cercare un alloggio. Nella Home principale dell’app, campeggia subito un form di ricerca in cui andrà indicato semplicemente il luogo preferito, le date di riferimento, il numero di viaggiatori (distinto tra adulti e bambini) e la tipologia di camere preferite. I risultati proposti potranno essere ulteriormente filtrati sulla base di alcuni parametri ncome la fascia di spesa, il punteggio delle recensioni, la presenza o meno di servizi ( ad esempio la connessione Wi-Fi, la piscina, il parcheggio, la vicinanza ad una spiaggia e molto altro ancora).

Le strutture frutto della ricerca con app Booking potranno essere inserite in un’apposita scheda dedicata ai Preferiti e accessibile dal menù principale. Ogni prenotazione effettuata poi, potrà essere verificata sempre attraverso l’opportuna sezione, anch’essa in bella vista nella barra del menù centrale dello strumento. Nel dettaglio, in quest’ultima sezione, sarà anche possibile ricontrollare le prenotazioni passate appunto, ottenere suggerimenti per nuove mete e ancora vedere i viaggi annullati.

Nell’app Booking, come d’altronde nel servizio web correlato, è possibile cancellare gratuitamente la prenotazione per un soggiorno per moltissime strutture fino a poco tempo prima dell’arrivo. Il servizio di prenotazione poi, non prevede costi aggiuntivi e l’app è sempre un valido e veloce strumento di comunicazione con il proprietario della struttura prescelta, per ottenere qualunque dettaglio sul futuro soggiorno.

Tutto quanto riportato per gli alloggi in termini di servizi, è applicabile anche alla scelta dei voli e a quella di un mezzo a noleggio con una selezione delle migliori proposte per i servizi. In particolare poi, è il caso di tenere a mente il programma Genius proposto a tutti gli utenti. Effettuando una serie di prenotazioni in un determinato lasso di tempo (di solito 5 in 2 anni), sarà possibile accedere a sconti aggiuntivi, beneficiare in vacanza di surplus e molto altro ancora. Per finire, dall’area riservata del proprio account, sarà sempre possibile gestire i metodi di pagamento, accedere alle recensioni personali e pure all’assistenza tecnica

Usabilità

L’app Booking non poteva che essere disegnata e progettata nel migliore dei modi possibili per indurre gli utenti alla transazione per le varie prenotazioni possibili. Lo strumento viene costantemente aggiornato per migliorare qualche aspetto e c’è da notare che, associato all’intento commerciale, ci sono sezioni dedicate alle notizie di viaggio, quelle sul benessere e sul cibo che pubblicizzano di certo viaggi e prossime mete da raggiungere.

I punti a favore dello strumento sono diversi, tra questi l’accesso ai messaggi privati con i proprietari delle strutture presente in alto a destra della Home del tool, procedendo dalla classica icona del fumetto. Infine, è impossibile negare come venga dato un importante valore all’assistenza del cliente, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Accedendo alla specifica sezione dalle Impostazione, si avranno diverse opzioni di supporto, suddivise per tipologie di servizio richiesto e accompagnate da guide e FAQ specifiche.

