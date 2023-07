Nome: Brian

Cognome: Perri

Anno di nascita: 1967

Paese: Stati Uniti

Categoria: Medicina

Chi è Brian Perri

Brian Perri è un rinomato chirurgo italo-americano che vive a Los Angeles. Nato l’11 dicembre 1967 a Pittsburgh, Pennsylvania, ha conseguito la laurea presso l’Allegheny College, dove faceva parte della squadra di calcio, e si è specializzato in ortopedia presso il Lake Erie College. Successivamente ha ottenuto un master in neurologia presso l’Università di Hartford.

ARTICOLI CORRELATI

Attualmente lavora come chirurgo presso il Cedars-Sinai Orthopedic Center a Los Angeles, California, specializzandosi in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali e deformità. È noto per il suo coinvolgimento nello sviluppo di tecniche innovative di chirurgia vertebrale mini-invasiva.

In passato ha partecipato a un episodio del programma televisivo Le Iene, in cui ha raccontato alcuni aspetti privati e nascosti della sua relazione con Elisabetta Canalis, incluso il fatto che il miglior rapporto sessuale che abbia mai avuto è stato con lei.

Vita privata: il matrimonio con Elisabetta Canalis

Brian Perri è diventato noto al grande pubblico come il marito dell’ex velina Elisabetta Canalis. La coppia si è sposata nel 2014 ad Alghero e ha avuto una figlia di nome Skyler Eva Perri nel 2015 a Los Angeles. Tuttavia, nel 2023, la coppia ha annunciato la separazione e ha presentato una richiesta di divorzio.

La relazione tra Brian e Elisabetta è iniziata nel novembre 2013, quando si sono conosciuti durante una festa a Los Angeles. Prima del matrimonio, Elisabetta ha elogiato il suo futuro marito, descrivendolo come una persona calma e saggia, in grado di ragionare e risolvere i problemi in modo equilibrato.

Sui social media, in particolare su Instagram, Elisabetta Canalis ha condiviso numerose foto di sé insieme a Brian Perri, mostrando la loro felicità familiare.