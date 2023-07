Vanno registrati in queste ore alcuni problemi League of Legends, considerando il fatto che il pubblico sta riscontrando anomalie sui server. In pratica, l’accesso alla piattaforma pare non sia possibile al momento, anche se in passato malfunzionamenti di questo tipo sono durati davvero poco. Proviamo a fare il punto della situazione, con le prime ipotesi che hanno preso piede in rete in merito al presunto blocco. Una scelta forse voluta dallo staff, in attesa di risolvere alcuni problemi segnalati dal pubblico tra la serata di giovedì e la giornata di oggi.

Primi riscontri sui problemi League of Legends: occhio alla tenuta dei server oggi 14 luglio

A distanza di circa tre mesi dall’ultimo disservizio che abbiamo trattato sul nostro magazine, dunque, occorre fare nuovamente attenzione a possibili anomalie oggi 14 luglio. Nello specifico, alcuni utenti hanno segnalato che in queste ore sarebbero emersi strani punteggi, forse frutto di un aggiornamento automatico non particolarmente riuscito. Inevitabilmente, la situazione sarà più chiara solo nel primo pomeriggio, magari dietro la diffusione di un comunicato o di un post ufficiale da parte dello staff, con cui potremo risalire all’origine di questa anomalia.

La situazione relativa all’andamento dei problemi League of Legends può essere monitorata in tempo reale con gli aggiornamenti forniti da Down Detector. Stando ai primi aggiornamenti venuti a galla proprio in questi minuti, lo “stacco” dovrebbe essere cosa di poco conto, al punto che alcuni utenti già riescono ad usufruire del servizio. Tuttavia, alla luce delle segnalazioni sui presunti malfunzionamenti, non escludo che anche nel pomeriggio possa trapelare qualche disagio da parte del pubblico.

Sarà tutto più chiaro nei prossimi minuti, fermo restando che i problemi League of Legends pare non siano stati isolati questa mattina.

Continua a leggere su optimagazine.com