Qualora foste in cerca di un nuovo smartphone top di gamma e del marchio Apple, vi suggeriamo l’interessante offerta di oggi, venerdì 14 giugno, di iPhone 14. Il device lo porterete a casa con un super sconto del 22% al prezzo di 799 euro (invece di .029 euro di listino) e in ben 5 opzioni di colore, ossia: (PRODUCT) RED, Azzurro, Galassia, Mezzanotte e Viola. La disponibilità è immediata, la vendita e la spedizione sono a carico dell’e-commerce, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Detto questo, andiamo a vedere insieme quali sono le principali specifiche tecniche.

L’Apple iPhone 14 presenta un display da 6,1 pollici Super Retina XDR OLED con una risoluzione di 2532 x 1170 pixel con tecnologia HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM) e 1200 nits (peak). Sotto la scocca troviamo il processore Apple A15 Bionic (5nm), abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione (non espandibile), e Apple GPU (5-core graphics) per prestazioni fulminee. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 3279mAh, che dura tutto il giorno e garantisce fino a 20 ore di riproduzione video.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il device dispone sul retro un modulo a doppia fotocamera, caratterizzata da: un sensore principale da 12MP con OIS e un ultra-grandangolare da 12MP; frontalmente, la selfie-cam è da 12MP. L’iPhone 14 presenta anche le seguenti connettività: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS e QZSS. Il telefono è dotato anche di connettore Lightning, USB 2.0, mentre non dispone di jack cuffie. Lo smartphone è certificato IP68, che lo rende impermeabile e adatto a tutte le situazioni. Lato software il device sfrutta il sistema operativo iOS 16.



