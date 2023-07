Nelle ultime ore è stato pubblicato un nuovo video teaser ufficiale relativo al Samsung Galaxy Z Flip 5, il pieghevole a conchiglia atteso nell’evento Unpacked del prossimo 26 luglio. Si tratta del secondo filmato per il dispositivo, dopo il primo rilasciato la scorsa settimana e gli spunti interessanti non mancano.

Chiaro è che un video teaser ufficiale non possa rivelare il design completo di un device ancora non uscito e neanche le sue specifiche hardware ben precise. Eppure la clip posta al termine dell’articolo della durata di 19 secondi ci conferma il principale target di riferimento per il pieghevole a conchiglia. Con il noto stile artistico Corporate Memphis, pieno di figure geometriche e avatar animati coloratissimi si strizza senz’altro l’occhio ad un pubblico molto giovane e dinamico. Il claim che si lega al prossimo evento di lancio viene ribadito: “Unisciti al rovescio della medaglia”. ll tutto per sottolineare l’importanza del carattere rivoluzionario del dispositivo che, in effetti, dovrebbe discostarsi e non poco dal suo diretto predecessore.

Dal video teaser non emergono dettagli sull’aspetto di design più rilevante del prossimo Samsung Galaxy Z Flip 5. In effetti, lo schermo esterno sarà quasi certamente molto grande (quasi quanto la superficie di un lato del foldable), con una forma tipica dell’icona di una cartella di un computer. La soluzione dovrebbe consentire di utilizzare il dispositivo pieghevole anche da chiuso per un gran numero di funzioni, oltre che per la consultazione di informazioni estese di vario tipo. Di certo Samsung vorrà ufficializzare questo vistoso cambiamento solo nel corso del prossimo keynote di fine luglio.

Insieme al Samsung Galaxy Z Flip 5. non mancherà all’appello della prossima presentazione estiva il fratello maggiore Samsung Galaxy Z Fold 5. Ancora, saranno lanciati anche i nuoviSamsung Galaxy Tab S9 e di certo pure il Galaxy Watch 6. Altre novità hardware di minor rilievo potrebbero pure fare capolino.

