Si fanno sempre più interessanti i dettagli relativi ai futuri Samsung Galaxy S24. Nonostante ci separino all’incirca sei mesi dal lancio dei top di gamma, in pieno luglio, otteniamo nuove informazioni riguardo alcune novità hardware di rilievo per i telefono, grazie anche al lavoro di ricerca degli esperti di SamMobile.

La prima cosa da dire è che per almeno alcuni Samsung Galaxy S24 sarà prevista l’innovativa ricarica rapida da 65 W. Questo plus dovrebbe essere garantito di certo per il modello Ultra della serie e probabilmente anche per quello Plus. Al contrario, per la variante base si potrebbe rimanere fermi sui 25 W, stabilendo così un sostanziale divario tra telefoni di punta più o meno costosi del prossimo anno.

Per quanto riguarda poi il tipo di batteria in uso sui Samsung Galaxy S24, la direzione intrapresa da Samsung potrebbe essere quella di utilizzare per la prima volta la tecnologia di batterie impilabili sui suoi prodotti di punta, mutuando l’innovazione dalle macchine elettriche. La speciale scelta gioverebbe a favore di una maggiore efficienza energetica ma anche di un minore spessore del telefono per l’ingombro ridotto della componente. L’unico nodo da sciogliere resterebbe la fornitura di queste speciali unità. Queste ultime dovevano essere in gran parte prodotto dallo stabilimento dallo stabilimento di Cheonan a Seoul ma ci sono stati dei rallentamenti, tanto da rendere necessario (così sembrerebbe) l’intervento di nuovi partner cinese. La questione è ancora tutta aperta probabilmente e ne sapremo di più magari ben presto.

I Samsung Galaxy S24 non verranno presentati prima di gennaio 2023. La consueta finestra di lancio dei top di gamma del produttore è da tempo ormai quella che va dalla fine del primo mese dell’anno e metà febbraio. Anche per la prossima serie non dovrebbero esserci speciali sorprese.

