OnePlus è pronto ad ultimare il lancio in Cina del nuovo smartphone top di gamma per il mese di dicembre 2023: si tratta del OnePlus 12. Questo device, ormai alle porte, si baserà sul successo che ha già avuto il suo predecessore OnePlus 11, andando solo ad introdurre diversi perfezionamenti hardware e di design. Il sito ‘smartprix.com’, insieme alla collaborazione con il noto tipster ‘OnLeaks’, è riuscito ad ottenere rendering in esclusiva di elevata qualità del nuovo dispositivo del produttore cinese, facendo una panoramica sull’aspetto dello smartphone. Tuttavia, va specificato che tali rendering sono stati resi possibili grazie ad immagini reali di un prototipo di unità di test.

Il prossimo OnePlus 12 sfoggia un design elegante, caratterizzato da un colore nero lucido con l’iconica finitura in arenaria OnePlus. Focalizzandoci sui rendering, è possibile notare un importante cambiamento: la disposizione del modulo fotocamera posteriore. L’azienda pare si sia ispirata all’OPPO Reno 10 Pro+, optando per una configurazione del teleobiettivo periscopico, anziché riproporre il tradizionale teleobiettivo a bordo del precedente OnePlus 11. Questo teleobiettivo periscopico si distingue per una distinta striscia nera, aggiungendo un tocco di raffinatezza al modulo fotocamera del dispositivo. Ciò che resta invariato, invece, è il design generale del modulo fotocamera. Il nuovo OnePlus 12 presenta, infatti, un’isola quadrata della fotocamera che va ad unirsi perfettamente con la cornice laterale. Sotto l’anello della fotocamera possiamo notare una protuberanza in acciaio inossidabile cromato, che regala indubbiamente un’estetica piuttosto raffinata.

Dato che l’impilamento in maniera orizzontale delle lenti periscopiche, lo spazio all’interno del modulo per il flash LED era abbastanza limitato e, di conseguenza, OnePlus ha scelto di spostato il flash LED all’esterno dell’anello circolare, andandolo a posizionare nell’angolo in alto a sinistra dell’isola. Quanto alle specifiche tecniche, il device dovrebbe presentare: un display 2K curvo OLED QHD da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sotto la scocca un possibile Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3, che offrirà prestazioni migliorate; ad alimentarlo una batteria da 5000mAh con supporto di ricarica rapida cablata da 150W e wireless da 50W. Quanto alle fotocamere, il OnePlus 12 dovrebbe presentare un sensore principale Sony IMX989 da 50MP, un grandangolare da 50MP e un periscopio Omnivision da 32MP.

