Sappiamo come da qualche settimana sia possibile sfruttare le Community su WhatsApp, che raggruppano i diversi gruppi in cui ci si ritrova. In queste ore si sta lavorando per garantire maggiore privacy agli utenti che si ritrovano all’interno di queste Community. Come sempre WhatsApp volge uno sguardo attento all’ambito sicurezza e privacy, un concetto che per l’app di Meta risulta essere sempre al primo posto. Stando a quanto emerso dai colleghi di WABetaInfo, ecco che si stanno studiando diversi aspetti proprio per migliorare la privacy.

Passi in avanti per la privacy WhatsApp: attenzione ad un aggiornamento dedicato ai gruppi

Un altro tassello da aggiungere al punto della situazione condiviso nei giorni scorsi. Approfondendo la questione c’è la possibilità, alquanto concreta, che venga distribuito un nuovo aggiornamento di WhatsApp che permetta di dare la possibilità ai vari utenti di nascondere il numero di telefono agli altri partecipanti di una Community. Effettivamente quando si entra a fare parte di questi gruppi il proprio numero è alla portata di tutti, ma vediamo come sarà possibile invece tenerlo nascosto per una maggiore privacy.

Una nuova funzione che ritroveremo nel menù Impostazioni e nel tab Privacy. Una volta entrati in questa sezione ci sarà la possibilità di attivare una nuova opzione che, quando sarà abilitata, nasconderà il proprio numero di telefono in una Community. La funzione potrà essere disabilitata o abilitata in base alla Community, ma c’è una sorta di restrizione da tenere presente. Non c’è infatti la possibilità di nascondere i numeri di telefono dei proprietari, questi saranno sempre visibili alle persone che vi entreranno a far parte. Si ha però modo anche di chiedere il numero di telefono di un utente che, all’interno di questa Community, ha deciso di tenerlo nascosto.

Si invierà una sorta di richiesta e se questa sarà accettata o meno dipenderà chiaramente dall’utente che ha deciso di celare il proprio numero di telefono. Insomma è possibile che lo si voglia nascondere ad un determinato contatto presente all’interno della Community, ma renderlo visibile ad un altro per cui si prova interesse. Infatti il numero sarà visibile solo a chi lo ha richiesto. Si attende il nuovo update con questa novità molto interessante sulla privacy.

