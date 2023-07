Quando Kurt Cobain porta a termine la prima stesura di Lithium dei Nirvana, Bleach – il primo album – è già completo e il frontman vorrebbe dedicare una maggiore coerenza alla scrittura dei testi. Per questo il brano diventa un primo approccio al racconto di una storia completa. Kurt si cala nei panni di un uomo rimasto solo dopo la morte della sua donna, quindi trova conforto nella religione.

Anche per questo l’arrangiamento scelto strizza l’occhio al pop, sempre nello stile della band di Seattle, con finte good vibes che tuttavia nascondono il delirio di chi perde il controllo tra pensieri suicidi e umore altalenante. La scelta del titolo non è casuale: il litio viene impiegato soprattutto nella terapia per curare il disturbo bipolare, e nel testo – come nell’arrangiamento – le due fasi sono ben evidenti.

La strofa è calma e pacifica, il ritornello è vagamente felice e il bridge è disturbato: “Mi piace, non mi romperò/Mi manchi, non mi romperò/Ti amo, non mi romperò/Ti ho uccisa, non mi romperò”. Il protagonista racconta di aver “trovato gli amici” che sono “nella mia testa”, dunque accende le sue candele “in uno stordimento” perché “ho trovato Dio”. “Stordimento” e “Dio” sono nella stessa frase come la famosa citazione di Karl Marx sulla religione.

Ricordiamo, a tal proposito, la sua opera Per La Critica Della Filosofia Del Diritto Di Hegel dove, nell’introduzione, Marx scriveva:

“La religione è il sospiro della creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore, così come è lo spirito di una condizione senza spirito. È l’oppio del popolo“.

Quale fosse l’idea di Kurt Cobain sulla religione è ben noto, ma anche la sua ossessione per la morte e il suicidio. Il risultato uscì come singolo il 13 luglio 1992 e oggi è una delle canzoni più amate dei Nirvana.